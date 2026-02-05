사전예약 열기 잇는다…대형마트, 설 선물세트 본판매 돌입

이마트·롯데마트·홈플러스 동시 진행
가성비 상품 확대
대형마트가 고객들에게 좋은 반응을 얻은 설 선물세트 사전예약에 이어 본판매에 돌입한다.
5일 관련 업계에 따르면 이마트는 과일·축산·수산·가공·생활용품 등 매장 곳곳에 본격적인 세트 매장이 꾸려지는 설 선물세트 본 판매를 7일부터 설 당일인 오는 17일까지 운영한다. 행사 기간 신세계포인트 적립 또는 행사카드로 결제 시 최대 50%의 할인 혜택과 최대 50만원 상당의 신세계 상품권을 제공한다.
과일은 설 명절이 제철인 '만감류 혼합 세트'를 강화했다. 축산 선물세트는 구매 부담을 낮춘 10만원대 상품을 중심으로 운영한다. 수산 선물세트는 민어·굴비, 제주 옥돔·갈치 등 다양한 가격대에서 만족도 높은 상품을 제안한다. 이 밖에 전문가가 선정한 프리미엄 와인부터 국가별 유명 산지 와인, 가성비(가격 대비 성능) 와인세트까지 라인업을 강화하고, 햄·참치·오일로 구성된 단독 기획 선물세트도 선보인다
앞서 이마트가 지난해 12월26일부터 이달 2일까지 39일간 설 선물세트 사전예약 판매 실적을 분석한 결과, 매출은 전년 설 대비 약 18.3% 증가했다. 창고형 할인점 트레이더스와 기업형슈퍼마켓(SSM) 에브리데이 매출도 각각 29.3%와 23.4% 상승했다.
롯데마트도 7일부터 16일까지 본판매를 진행한다. 올해는 5만원 미만 '가성비 선물세트' 물량을 지난 설 대비 30% 확대하고 고객 취향을 고려한 프리미엄 및 이색 상품을 선보인다.
과일 선물세트는 전체 물량의 절반을 가성비 세트로 구성하고, 종류도 지난해 설보다 2배가량 늘렸다. 수산은 김과 신선한 해산물 세트 중심으로 가성비를 챙길 수 있다. 가공식품과 일상생활용품도 인기 캐릭터 협업 상품과 '하나를 사면 하나를 더 주는(1+1)' 행사를 통해 가격 부담을 줄인다.
축산 선물세트는 10만원 미만의 가성비 상품부터 최광록 셰프와 협업한 이색 상품에 60만원대 맞춤형 프리미엄 상품까지 폭넓게 구성했다. 행사 카드 결제 시 선물세트 종류에 따라 최대 30%까지 할인받을 수 있고 구매 금액에 따라 최대 50만원 상당의 상품권 증정 또는 즉시 할인 혜택을 제공한다.
홈플러스도 7일부터 18일까지 본판매를 진행한다. 올해도 고객들의 물가 부담을 완화하기 위해 6만원 미만 상품 비중을 84%로 구성했다.
축산에서는 소 한 마리에서 1% 내외로 얻을 수 있는 특수부위 3종과 부드러운 식감의 한우 안심으로 구성된 축산 대표 상품 '농협안심한우 1등급 미식 스페셜 냉장세트' 가격을 약 7% 인하했다. 육질이 부드러워 최근 인기가 급증한 1++등급 미경산암소 선물세트 5종도 신규로 도입했다.
과일은 샤인머스캣·애플망고 세트'와 '더 풍성한 과일 종합세트'의 가격을 동결해 본판매 기간에도 선보인다. 본판매 상품을 행사 카드로 결제한 고객이나 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 최대 50% 할인 혜택도 제공한다. 구매 금액대에 따라 최대 250만원 상당의 상품권도 증정한다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
