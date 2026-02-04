업황 둔화에도…현대카드, 3년 연속 실적 개선

"사업 경쟁력 고도화…구조적 성장 이어갈 것"

카드 업계 전반의 업황 둔화 속에 현대카드가 지속적인 성장을 이어가고 있어 주목된다.

4일 금융권에 따르면 현대카드는 지난해 영업이익 4394억원, 당기순이익 3503억원을 기록했다. 전년 대비 각각 8.2%, 10.7% 증가했다.

현대카드의 최근 연간 영업이익은 2022년 3153억원, 2023년 3501억원, 2024년 4061억원을 기록한 후 지난해 4394억원을 달성하며 매년 증가했다. 당기순이익 역시 2022년 2530억원을 기록한 후 지난해 3503억원으로 늘어났다.

업계에서는 이 같은 현대카드의 성장이 단순 실적 개선을 넘어 사업 구조 전반의 경쟁력이 안정적으로 강화되고 있다는 분석이 나온다. 손익뿐만 아니라 회원 수, 해외 신용판매액, 월평균 이용액 등 전 영역에 걸쳐 고른 성장을 지속하고 있다는 것이다.

정태영 현대카드 부회장은 올해 초 신년사를 통해 "2025년은 현대카드가 성장세와 손익 등 모든 면에서 큰 성과를 만든 해였다"며 "2026년에는 성장세의 지속과 외부 돌발 변수에 대한 현명한 대응이 과제"라고 했다. 이어 "2025년까지가 현대카드 사업의 그릇, 모양, 크기를 새롭게 설계하고 바꾸는 '빌드업' 단계였다면, 2026년부터는 이를 한 단계 더 발전시키는 고도화 단계로, 단순함 위에 쌓아 올리는 정교함이 필요하다"고 강조했다.





현대카드 관계자는 "라이프스타일에 보다 밀착한 상품 경쟁력 강화가 전 영역에 걸친 고른 성장은 물론 지난 3년간 흐트러짐 없는 지속적인 양적, 질적 성장의 배경이 됐다"며 "2026년에도 사업 전반의 경쟁력을 한층 더 고도화하고 구조적인 성장 기반을 강화해 지속적이고 안정적인 성장을 이어갈 것"이라고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

