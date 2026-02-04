"전문건설협회, 업역 칸막이시절로 회귀 시도"…날세운 대한건설협회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한건설협회는 4일 전문건설업계를 겨냥해 "정부가 8년간 추진한 생산체계 혁신을 일방적으로 폐기·부정하고 종전 업역 칸막이로 회귀를 요구하는 시도에 반대한다"고 전했다.

협회는 이날 서울 건설회관에서 전국 대의원이 모인 정기총회를 열었다. 종합건설업계와 전문건설업계는 상호 시장 진출을 둘러싸고 맞선 상태다. 건설협회는 정부·국회, 전문건설업계에 생산체계 개편을 당초 정부 계획대로 추진할 것을 촉구하는 결의대회를 함께 했다.

협회 측은 "합의안 마련 후 전문업계는 2차례나 전문시장 보호금액 상향, 기간 연장을 요구했다"며 "올해 말 보호기간 종료를 앞두고 또다시 업역 보호를 위해 같은 요구를 또 하고 있다"고 비판했다. 그러면서 당초 계획대로 정책을 추진하는 한편 국회에서도 제도적으로 지원하라고 촉구했다.

대한건설협회 제공

한편 이날 회의에서는 지난해 주요 업무 추진실적을 보고하고 올해 사업계획과 예산을 의결했다. 협회는 건설안전 규제 강화, 공사비 상승 등 현안에 선제적으로 대응하고자 올해 중점과제로 ▲건설투자 확대를 통한 건설경기 활성화 ▲적정·공기공사비 확보로 안전·품질 제고 ▲안전 및 규제 혁신으로 기업경영 부담 해소 ▲공정한 시장질서 확립 및 중소기업 경쟁력 강화 ▲회원 서비스 강화 및 건설산업 이미지 개선을 선정했다.





한승구 회장은 "안전과 관련한 중복·과잉 규제를 개선하고 적정 공기·공사비가 현실화할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "결의문을 국회와 정부에 전달해 종합건설업체 수주 피해가 없도록 대응하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

