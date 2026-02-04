오세훈 "서울 정비사업 순증 물량 8만7000가구…정부안의 2.5배"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2031년까지 정비사업 착공 31만가구

순증 물량 8만7000가구"

오세훈 서울시장이 정비사업을 통한 주택 공급 확대 효과를 강조하며 정부의 주택 공급대책 실효성에 대해 재차 비판했다.

오세훈 서울시장이 4일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 열린 '서울주택정책소통관 집들이 및 시민 소통의 날' 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 4일 오후 중구 서울도시건축전시관에서 열린 '서울주택정책소통관 집들이 및 시민 소통의 날' 간담회에서 "서울시는 2031년까지 정비사업을 통해 총 31만 가구 착공을 목표로 하고 있다"며 "이 가운데 약 30%는 주택 순증 물량으로, 8만7000가구의 신규 주택이 추가로 공급된다"고 밝혔다.

이어 "정부가 서울에서 유휴부지를 활용해 3만2000가구를 공급하겠다고 발표했지만, 정비사업을 통한 순증 물량은 단순 계산으로도 2.5배에서 많게는 3배에 이른다"고 말했다.

오 시장은 정비사업의 구조적 효과도 강조했다. 그는 "기존 주택에 거주하던 시민들이 새로 공급된 주택으로 이동하고, 그 빈자리에 다시 다른 수요가 유입되는 선순환 구조가 형성된다"며 "이런 공급 방식이야말로 도심 주택난을 해소하는 현실적인 해법"이라고 주장했다.

그러면서 "빈 땅에 무리하게 물량을 끼워 맞춰 발표해 놓고 이를 주택 공급 해법이라고 설명하는 것은 납득하기 어렵다"며 "주택 문제의 본질을 외면한 정책"이라고 지적했다.

이날 간담회는 오는 5일 공식 개관하는 '서울주택정책소통관'을 기념하고, 주거 문제와 관련한 시민들의 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 행사에는 정비사업 조합장과 미리내집 입주자 등 120여 명이 참석했다.

간담회에서는 "이주비 대출은 투기 수요로 볼 수 없다", "전세가격 급등과 대출 규제 강화로 신혼부부들이 불안을 느끼고 있다"는 등의 의견이 제기됐다.

이에 대해 오 시장은 "시민들의 현실 인식과 엇박자를 내는 정책들이 쏟아지고 있다"며 "중앙정부에 개선을 요청하고 촉구하는 역할을 3개월 이상 이어가고 있지만, 별다른 응답을 받지 못하고 있다"고 말했다. 이어 "주택 문제 해결 의지가 있는지 묻지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

한편 서울주택정책소통관은 시청 인근 도심에 조성된 전시형 정책 공간으로, 서울시 주택정책을 종합적으로 소개하고 시민들의 애로사항을 상시 청취하는 소통 거점 역할을 맡는다.

전시 공간은 미리내집, 신속통합기획, 모아주택·모아타운 순으로 구성됐다. 관람객은 서울시 캐릭터 '해치와 친구들'을 따라 이동하며 주거 여건에 맞는 정책 정보를 단계적으로 확인할 수 있다.

미리내집 코너에서는 가상현실(VR) 모델하우스 체험과 청약 시뮬레이션, 전문가 상담이 제공된다. 신속통합기획과 모아주택·모아타운 코너에는 실제 사례를 바탕으로 한 모형이 전시돼 정책 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 했다.

소통관은 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 입장은 오후 5시 30분에 마감된다. 관람은 무료다. 서울시는 이곳에서 매입임대주택 사업설명회와 모아타운 정비사업 관계자 간담회 등도 순차적으로 개최할 예정이다.

미리내집은 신축 아파트 단지를 중심으로 최장 20년까지 안정적으로 거주할 수 있는 장기전세주택으로, 2024년 첫 공급계획 발표 이후 현재까지 2274호가 공급됐다.

신속통합기획은 주민·전문가·서울시가 협력해 정비사업 절차를 단축하고, 사업지별 맞춤형 기획을 통해 사업 속도를 높이는 공공 지원 제도다. 2021년 도입 이후 154곳의 기획안을 마련했으며, 이를 통해 약 25만8000호의 주택 공급 계획이 수립됐다. 이 가운데 98곳은 정비구역 지정이 완료돼 조합 설립과 사업시행인가 등 후속 절차가 진행 중이다.





모아주택은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에서 개별 필지를 모아 공동 개발하는 방식이며, 모아타운은 이를 블록 단위로 확장해 체계적으로 관리하는 주거 지역을 의미한다. 현재 모아타운은 서울 24개 자치구, 122곳에서 추진되고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

