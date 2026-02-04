BNK금융지주 주가, 11년 만에 최고가 다시 썼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK금융지주(회장 빈대인)가 종가 기준 사상 최고가를 경신했다.

BNK금융지주는 4일 종가 기준 1만7820원을 기록했다. 2014년 9월 24일 종가 1만7750원을 약 11년 4개월 만에 넘어선 수치다. 시가총액도 5조원을 돌파하며 지주사 출범 이후 최고 수준을 나타냈다.

최근 국내 증시는 외국인 자금 유입과 투자심리 개선을 중심으로 회복 흐름을 보이고 있다. 이 같은 시장 환경 속에서 BNK금융지주의 주가 역시 우상향 흐름을 이어가고 있다는 평가다.

시장에서는 이번 주가 상승을 단기적인 정책 효과에 따른 반등으로 보기보다는 BNK금융지주가 추진해 온 중장기적인 체질 개선과 안정적인 경영 성과가 반영된 결과로 보고 있다.

BNK금융지주는 지주사 출범 이후 자산 건전성 강화와 자본 적정성을 높이는 데 집중해 왔다. 부동산 PF 등 잠재 리스크에 대비해 선제적인 충당금 적립과 리스크 관리 체계를 강화하며 자산의 질을 개선해 왔다. 이 같은 내실 경영을 바탕으로 보통주자본비율(CET1)은 12% 이상 수준을 유지하고 있다.

부산·울산·경남을 기반으로 한 해양금융 특화 전략도 이어지고 있다. 해운·조선·물류 등 지역 핵심 산업에 대한 금융 지원을 지속하며 지역 산업 전반을 고려한 금융 역할을 확대하고 있다.

AI와 디지털 기술을 활용한 금융 혁신도 추진 중이다. AI 기반 리스크 관리 고도화와 데이터 중심 의사결정 체계를 통해 금융 환경 변화에 대응하고 내부 효율성을 높이고 있다.





BNK금융지주 관계자는 "종가 기준 최고가 경신은 시장 환경 변화와 함께 그동안 추진해 온 내실 중심 경영에 대한 평가가 반영된 결과"라며 "해양금융 경쟁력을 강화하고 생산적 금융과 디지털 혁신을 통해 기업가치를 높여 나가겠다"고 힘줬다.

