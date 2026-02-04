[컨콜]롯데케미칼, 2025년 매출 18조4830억원…영업손실 9436억원(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부진 속 고부가·친환경 사업 전환 가속

적자 지속…첨단·전지소재는 점진적 회복

손실 확대에도 사업 재편·주주환원 기조 유지

롯데케미칼은 4일 2025년 연결기준 실적으로 매출액 18조4830억원, 영업손실 9436억원을 기록했다고 밝혔다.

롯데케미칼 대산 공장. 롯데케미칼 제공

롯데케미칼은 지난해 국내 범용 석유화학 사업 재편을 선제적으로 추진하며 설비 가동률 최적화와 운영 합리화를 진행했으며, 비핵심 자산 정리를 통해 재무건전성과 사업 핵심 경쟁력 강화에도 주력했다고 설명했다.

회사는 2026년을 기점으로 사업 포트폴리오 내 범용 석유화학 비중을 축소하는 한편, 미래 성장 기반 구축에 초점을 맞춘 전략을 본격화할 방침이다. 고기능성 소재 확대와 친환경 에너지 사업을 두 축으로 삼아 중장기 성장 동력을 확보한다는 구상이다.

이를 위해 올해 완공 예정인 율촌 컴파운딩 공장을 거점으로 Super EP(고부가 엔지니어링 플라스틱 소재) 등 고부가 제품군을 확대하고, 미국 양극박 공장을 연내 준공해 AI용 회로박 등 기능성 동박 제품을 중심으로 전지소재 사업을 단계적으로 확대할 계획이다. 아울러 반도체 공정 소재와 식·의약용 그린소재 제품에 대해서도 순차적인 증설을 추진하고, 60MW 규모의 울산 수소연료전지발전소를 추가 가동해 친환경 에너지 사업 경쟁력도 강화할 예정이다.

주주가치 제고를 위해 지난해 7월 중간배당으로 주당 500원을 지급한 데 이어, 결산배당으로도 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다. 최종 배당안은 오는 3월 정기 주주총회에서 확정될 예정이다.

2025년 4분기 실적을 보면 롯데케미칼의 매출액은 4조7099억원, 영업손실은 4339억원으로 집계됐다. 기초소재 부문은 매출액 3조3431억원, 영업손실 3957억원을 기록했으며, 롯데케미칼 인도네시아(LCI) 신규 가동과 계절적 비수기 영향으로 수익성이 악화됐다. 회사는 비수기 종료와 수요 회복, 가동 안정화에 따라 2026년 1분기에는 전분기 대비 수익성이 개선될 것으로 전망했다.

첨단소재 사업은 매출액 9295억원, 영업이익 221억원을 기록했으나, 계절적 비수기 진입과 연말 고객사 재고 조정의 영향으로 전분기 대비 수익성이 하락했다. 다만 연말 재고 조정 종료와 전방 산업 수요의 완만한 회복에 따라 올해 1분기에는 실적 개선이 기대된다고 설명했다.

롯데정밀화학은 매출액 4391억원, 영업이익 193억원을 기록했다. 전방 산업 수요 약세와 계절적 비수기 영향으로 판매 물량이 줄었으며, 1분기에도 실적은 보합세를 보일 것으로 예상됐다.





롯데에너지머티리얼즈는 매출액 1709억원, 영업손실 338억원을 기록했다. 글로벌 전기차 시장 수요 정체로 판매량은 감소했으나, ESS(에너지저장장치)와 회로박 등 전기차 외 제품군 판매 확대로 실적이 개선됐으며, 올해 1분기에는 제품 포트폴리오 다각화를 통한 추가 개선이 기대된다고 회사 측은 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

