태백시, '장성광업소 수몰 반대' 탁상공론 대신 현장 대응 총력

강원도 태백시(시장 이상호)는 장성광업소 수몰 반대를 위한 장성광업소 수몰 반대 투쟁위원회를 비롯한 지역사회와 소통, 협력에 최선을 다하겠다고 4일 밝혔다.

이상호 태백시장은 지난 3일 장성광업소 수몰 반대 투쟁위원회 야외 투쟁 본부를 찾아 "한파에도 태백의 역사이자 대한민국 산업화의 상징인 장성광업소를 지키고자 하는 지역주민의 투쟁 현실에 마음이 매우 무겁다"며 "지역주민의 의견이 최우선인 만큼 지속적으로 소통하며 의견을 따르겠다"고 밝혔다.

이어 4일 영월군에서 개최된 민선8기 4차년도 강원특별자치도시장군수협의회 제2차 정례회에 참석하여 장성광업소 수몰 반대를 위한 시군의 연대와 협력을 공식 요청했다.

이상호 태백시장은 투쟁위원회 야외 투쟁 본부 방문 외에도 공식 간담회를 직접 주재했으며, 부시장 등 지휘부도 지속적으로 현장을 방문하는 등 주민들과의 소통을 이어가고 있다.

한편, 태백시의회에서는 장성광업소 수몰과 관련, 시의회에 보고가 되지 않았다며 긴급 현안 간담회를 일방적으로 요청했다.

이에, 장성광업소 수몰 반대 투쟁위원회와 지역 주민들은 간담회가 아니라 중앙정부 및 관계 기관을 상대로 실질적인 역할을 해줄 것을 요구했다.

태백시 관계자 역시 태백시의회의 긴급 현안 간담회에 회의적인 입장을 보였다.





태백시 관계자는 "장성광업소 수몰 반대를 위해 시민들과의 소통, 중앙부처 방문 건의, 인근 시군 협력 요청 등 현장에서 처리할 일이 산적했음에도, 보고 절차를 따지기 위해 법적 근거도 없는 간담회에 응하는 것은 행정력 낭비"라며 "장성광업소 내 갱내 수 배수 및 정화시설 가동 중단 금지 집행정지 가처분 신청에 대한 법원의 결정 이후 단계별 대응 방안을 마련하고, 현장에서 시민들과 함께하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

