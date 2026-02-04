김진태 지사 “강원은 교통이 곧 복지”…541억 투입 이동권 전면 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, K-패스 확대·‘모두의 카드’ 도입

"예산 2배 늘려 구석구석 달린다"

특별교통수단·저상버스·희망택시 확대 운영

교통비 지원 강화·인프라 개선 중점 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 4일 인제읍 일원에서 도민의 교통비 부담을 완화하고 이동권을 보장하기 위해 대중교통 및 교통복지 제도를 대폭 강화한다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 4일 인제읍 일원에서 도민의 교통비 부담을 완화하고 이동권을 보장하기 위해 대중교통 및 교통복지 제도를 대폭 강화한다고 발표하고 있다. 강원도 제공

도는 전국 17개 시도 가운데 면적이 두 번째로 넓어 이동 거리가 먼 지역적 특성을 고려해 교통복지 체계를 전면 확대하고 있다. 이에 따라 교통복지 예산도 2022년 259억원에서 현재 541억원으로 두 배 이상 증가했다.

우선 도는 교통약자의 이동권 보장과 사회 참여 확대를 위해 교통수단 확충으로 대중교통 사각지대 해소에 나선다.

특별교통수단은 신규 9대와 대·폐차 26대를 포함해 총 35대를 도입해 연말 기준 274대를 운영할 계획이다. 이는 법정대수 234대 대비 40대를 초과하는 것으로 도입률은 117% 수준이다. 또한 시군 특별교통수단 이동지원센터 18개소에 운영비를 지원해 이용 편의를 높인다.

또, 저상버스 노후 차량 110대를 교체하며, 대중교통이 어려운 지역 주민을 위한 '희망택시' 지원사업도 확대 추진한다. 희망택시는 버스운행이 어렵거나 접근성이 낮은 지역을 대상으로 운영 중이며, 2014년 15개 마을에서 시작해 2026년에는 828개 마을까지 확대된다. 연간 이용 인원은 약 8만5000명에 이를 것으로 전망된다.

교통수단 확충과 함께 대중교통 이용 부담 완화를 위한 교통비 지원 정책도 강화한다.

교통비 환급지원 사업인 K-패스를 확대 시행해 기존 정률(20~53.3%) 환급 방식에 더해 '모두의 카드(정액형)'를 새롭게 도입한다. 또한 65세 이상 어르신 환급 유형을 신설하고 참여지역을 기존 15개 시군에서 도내 전 시군으로 확대한다.

모두의 카드는 월 일정 금액(3~9만5000원) 이상 대중교통을 이용할 경우 초과 이용 금액을 환급하는 방식으로, 별도의 신청 절차 없이 혜택을 받을 수 있다. 기본형(정률)과 모두의 카드(정액) 중 환급금이 더 큰 방식이 자동 적용돼 대중교통 이용이 잦은 도민과 교통약자의 교통비 부담 완화에 기여할 것으로 기대된다.

이외에도 도는 교통안전 강화와 인프라 개선에도 힘쓴다.

어린이 보호구역 개선사업을 추진하고, 65세 이상 고령 운전자 면허 자진반납 인센티브를 확대한다. 일반 반납자는 기존과 같이 10만 원을 지원하되 실제 운전자 반납 시 최대 20만원까지 지원을 확대해 고령 운전자 교통사고 예방 효과를 높일 계획이다.

대중교통 및 교통복지 제도 대폭 강화. 강원도 제공

아울러 주차환경개선사업과 버스 차고지 조성사업을 각 3개소 추진하며, 인제에는 버스 공영차고지 개선사업과 인제읍 상동 공영주차장을 조성한다.

김진태 지사는 "오늘이 입춘, 교통복지의 봄바람을 인제에서 시작해 강원 전역으로 확산시키겠다"며 "강원도는 워낙 땅덩어리가 넓어 교통이 곧 복지다"고 강조했다.





이어 "리프트 장치가 설치된 특별교통수단과 저상버스를 대폭 확대하고, 정기노선이 없는 지역에는 희망택시를 60배 이상 확대해 생활밀착형 교통복지를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

