신상진 시장 “청렴은 실천으로 완성”…간부공무원 ‘청렴 실천 서약’

성남시, 4급 이상 간부·기관장 참여

‘청렴 실천 서약식’ 개최

경기 성남시(시장 신상진)는 4일 간부소통회의에서 신상진 시장을 비롯해 4급 이상 간부공무원과 출자·출연기관 대표들이 참석한 가운데 청렴 실천 의지를 다지는 '청렴실천서약식'을 진행했다.

신상진 성남시장이 4일 간부소통회의에서 청렴 실천 의지를 다지는 ‘청렴실천서약식’을 진행한 후 박수를 치고 있다. 성남시 제공

이번 청렴실천서약식은 간부공무원이 고위공직자로서 갖는 청렴 책임을 되새기고, 선언에 머무르지 않고 실천으로 이어지는 청렴 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 간부공무원들의 청렴실천 서약 서명을 시작으로 단체 기념촬영, 신상진 시장이 직접 참여한 '청렴 성남 지도 완성 퍼포먼스' 순으로 진행됐다. 해당 퍼포먼스는 성남시 지도를 형상화한 청렴 지도에 '청렴실천' 퍼즐을 부착하는 방식으로, 청렴은 선언이 아닌 실천이 더해질 때 비로소 완성된다는 의미를 상징적으로 표현했다.

이날 서약을 통해 간부공무원들은 △정직과 신뢰를 바탕으로 한 책임 있는 행정 △말이 아닌 실천 중심의 청렴문화 확산 △투명한 의사결정과 진실된 소통을 통해 시민 신뢰를 높이겠다는 의지를 다졌다.

성남시는 이번 청렴실천서약식을 계기로 간부공무원의 솔선수범을 바탕으로 조직 전반에 청렴 문화를 확산하고, 실천 중심의 반부패·청렴 행정을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





4일 시청 한누리에서 열린 간부소통회의에서 신상진 시장을 비롯해 4급 이상 간부공무원과 출자·출연기관 대표들이 청렴 실천 의지를 다지는 ‘청렴실천서약식’을 진행하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "청렴은 한 사람의 선언으로 완성되는 것이 아니라, 모든 공직자가 각자의 자리에서 실천할 때 비로소 완성된다"며 "간부공무원부터 책임 있는 실천으로 시민에게 신뢰받는 성남시를 만들어 가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

