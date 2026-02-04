이번엔 '군기반장'…김민석 총리 "검찰개혁·광역통합 등 직접 챙기겠다"

이재명 정부 출범 이후 '참모장'이 되겠다고 선언했던 김민석 국무총리가 이번에는 '정부 군기반장'을 자청했다. 검찰개혁, 광역통합 등 이재명 정부가 추진하는 핵심 과제들을 직접 챙기며 범부처 차원의 개혁과제에 속도를 낼 방침이다. 한편으론 오는 6월 지방선거 이후 김 총리의 당권 출마가 유력시되는 가운데 그전까지 주요 국정과제 부문에서 성과를 내겠다는 의지를 피력한 것으로도 해석된다.
4일 국무총리비서실은 이 같은 내용이 담긴 '2026 국정수행 방향'을 발표했다. 이를 위해 국정 통할 강화를 위한 4가지 과제와 소통부문 4가지 과제를 정리한 이른바 '4+4 플랜'을 밝혔다. 지난 2일 신년 기자간담회에서 김 총리가 "올해는 책임과 소통을 강화해 국정성과를 내는데 전력하겠다"며 "헌법과 법률에 따른 총리의 국정 통할과 책임을 강화하겠다"고 밝힌 데 따른 후속 격이다.
지난해 12월 전체 생중계로 진행한 정부 업무보고에 이어, 이재명 대통령이 올해 중반께 업무보고를 재예고한 상황이다. 집권 만 1년을 맞게 될 시점이란 점에서 총리실은 올해 업무보고가 실질적 성과보고가 될 수 있도록 각 부처와 청 핵심과제 및 광역통합, 군 내란세력 척결, 검찰개혁 완성, 정치테러 근절, 신천지 등 이단 정치개입 근절 등 범부처 개혁과제를 직접 챙길 방침이다.
아울러 K-바이오·뷰티·푸드·콘텐츠 등 경제분야를 집중 지원한다. 미국과 중국, 일본 등 주변국 중심 외교 후속조치 지원도 강화할 방침이다. 청년문제도 주요 추진과제에 포함됐다.
김 총리는 올해 대국민 소통도 강화하겠다고 밝혔다. 'K-국정설명회'를 통해 대면 국정홍보 기회를 전국적으로 확대하고, 주요 이슈별로 실시간 소통하는 'K-온라인 국정문답'을 도입한다. 대학, 청년창업가, 청년 직장인 등과의 소통 접점을 늘리고, 서울과 세종에 각각 있는 총리공관을 주기적으로 개방할 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
총리실은 '4+4 플랜' 후속실행 계획을 수립해 오는 설 연휴 이후부터 본격 추진하겠다고 밝혔다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>