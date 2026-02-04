남동발전, 중소기업과 발전소 경상정비 제도 협력 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 의견 정책 반영·안전 정비체계 구축 추진

강기윤 한국남동발전 사장(왼쪽)이 4일 김지곤 한국전력산업중소사업자협회장과 '발전소 경상정비 제도·운영 협력을 위한 업무협약'을 맺은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한국남동발전.

한국남동발전이 전력산업 분야 중소기업들과 발전소 경상정비 제도 및 운영 협력에 나섰다.

남동발전은 4일 오전 경남 진주 본사 대회의실에서 한국전력산업중소사업자협회와 '발전소 경상정비 제도·운영 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

한국전력산업중소사업자협회는 전력산업 중소기업의 권익 보호와 경쟁력 강화를 목적으로 설립된 비영리 사단법인이다.

이번 협약은 발전소 경상정비 제도와 운영 전반에 대한 협력을 통해 설비의 안정적 운영과 현장 작업자의 안전을 확보하고, 전력산업 중소사업자들의 현장 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 협약에는 발전소 경상정비 관련 제도·정책·운영 현황 정보 교류, 발전설비 안정 운영 및 안전 확보를 위한 의견 교환, 전력산업 상생협력과 중소사업자 참여 여건 개선 방안 논의 등이 담겼다.

남동발전은 발전설비 운영기관으로서 정비체계 개선 방향과 정책 동향을 공유하고, 협회는 현장에서 활동하는 중소사업자들의 의견을 수렴해 제도 개선 사항을 제안하는 역할을 맡는다.

두 기관은 이번 협약이 선언에 그치지 않도록 2월부터 정기 협력회의를 열어 실질적인 소통을 이어갈 계획이다. 이를 통해 기관 간 이해와 신뢰를 높이고, 향후 정책 검토 과정에서 중소기업의 입장을 반영할 수 있는 공식 소통 창구를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





강기윤 남동발전 사장은 "이번 협약은 발전소의 안정적 운영은 물론 협력 중소기업과의 동반 성장을 위한 중요한 발판이 될 것"이라며 "현장의 목소리에 귀 기울여 안전하고 합리적인 정비 문화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

