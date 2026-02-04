롯데칠성, 지난해 영업익 9.6% 감소…해외서 돌파구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데칠성, 내수 부진에 실적 감소

매출 4조원 돌파 1년 만에 다시 3조원대로

해외 매출·영업이익은 각각 9.5%·42% 증가

롯데칠성음료가 지난해 내수 부진과 고환율·고물가의 영향으로 실적이 뒷걸음질쳤다. 해외 사업이 성장세를 보였지만, 국내 음료·주류 판매 부진과 일회성 비용이 겹치며 연간 이익이 줄었다.

롯데칠성음료는 4일 공시를 통해 연결 기준 지난해 매출액이 3조9711억원으로 전년 대비 1.3% 감소했다고 밝혔다. 2024년 매출이 4조245억원으로 사상 처음 4조원을 넘어섰으나 1년 만에 다시 3조원대로 내려왔다.

영업이익은 1672억원으로 9.6% 줄었고, 당기순이익은 512억원으로 14.7% 감소했다. 특히 지난해 4분기에는 영업손실 120억원을 기록해 전년 동기(영업이익 92억원) 대비 적자로 돌아섰다. 같은 기간 매출은 8943억원으로 3.1% 줄었고, 당기순손실은 439억원으로 집계됐다.

롯데칠성음료 안성공장.

실적 부진의 주요 원인으로는 내수 소비 위축이 꼽힌다. 고물가와 경기 침체가 이어지며 음료와 주류 전반에서 판매량이 감소했고, 편의점 수 감소와 음식점 폐업 등으로 주요 판매 채널도 줄었다. 여기에 환율 상승에 따른 원가 부담과 날씨 변동성까지 겹치며 국내 사업 수익성이 악화했다. 4분기에는 희망퇴직과 장기 종업원 급여 관련 충당금 등 일회성 비용도 반영됐다.

음료 부문 매출은 지난해 1조8143억원으로 전년 대비 5% 감소했고, 영업이익은 739억원으로 29% 줄었다. 4분기 매출은 3757억원으로 6.4% 감소했으며, 영업손실 179억원을 기록했다. 탄산·주스·커피·생수·스포츠음료 등 대부분의 카테고리에서 판매가 줄었다. 다만 에너지음료는 야외 활동 수요 증가로 매출이 5.5% 늘었고, '2% 부족할 때' 제로 칼로리 제품을 앞세운 니어워터 카테고리는 14.8% 성장했다. 음료 수출은 '밀키스', '레쓰비', '알로에주스' 등을 중심으로 미국·유럽·동남아 등 50여 개국에서 판매가 늘며 5.2% 증가했다.

주류 부문도 내수 부진의 영향을 받았다. 지난해 매출은 7527억원으로 7.5% 감소했고, 영업이익은 282억원으로 18.8% 줄었다. 4분기에는 매출 1773억원, 영업손실 28억원을 기록했다. 경기 침체로 소비심리가 위축되며 즉석음용주(RTD)를 제외한 대부분의 주류 카테고리에서 매출이 감소했다. 다만 '순하리'를 앞세운 주류 수출은 K콘텐츠 확산에 힘입어 3.4% 성장했다. 미국 주류 유통사 E&J갤로와 협력해 미국 48개 주, 약 2만4000곳으로 유통망을 확대한 것도 수출 증가에 기여했다.

수출전용 순하리 시리즈. 롯데칠성 제공.

글로벌 부문은 실적이 개선됐다. 필리핀·파키스탄·미얀마 등 해외 자회사를 포함한 글로벌 부문 매출은 지난해 1조5344억원으로 9.5% 증가했고, 영업이익은 673억원으로 42.1% 늘었다. 대표 해외 자회사인 필리핀 법인은 영업환경 개선에 따라 4분기 매출이 4.3% 늘었고, 영업이익은 151% 증가했다. 해외 자회사와 수출을 합친 글로벌 매출 비중은 43.9%로 전년 대비 4.1%포인트 상승했다.

롯데칠성음료는 올해를 체질 개선의 해로 삼고 생산성과 원가 경쟁력 강화에 집중한다는 계획이다. 음료 부문에서는 건강 니즈와 음식 페어링 트렌드를 반영한 탄산음료 신제품을 상반기 중 출시하고, 주류 부문에서는 저도·무알코올 제품을 중심으로 사업을 운영할 방침이다. 글로벌 시장에서는 자회사 수익성 개선과 함께 보틀러 사업 지역 확대를 추진한다.

물류와 생산 효율화도 병행한다. 강원권 물류 거점인 강릉 광역물류센터(RDC)는 오는 4월 가동을 시작하며, 충청·호남권을 아우르는 대전 중앙물류센터(CDC)도 연내 개소를 준비 중이다.





롯데칠성음료는 올해 연결 기준 매출 4조1000억원, 영업이익 2000억원을 목표로 제시했다. 매출은 3.2%, 영업이익은 19.6% 증가한 수치다. 롯데칠성음료 관계자는 "내수 회복이 지연되는 상황이지만 해외 사업 확대와 비용 구조 개선을 통해 실적 반등을 꾀할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

