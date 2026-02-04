춘천시, PHEV 충전 7시간으로 제한…아파트 단속 대상도 100세대로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 완속충전 허용시간 14시간→7시간 조정

충전 초과 주차 시 과태료 최대 10만원 부과

강원도 춘천시(시장 육동한)가 플러그인 하이브리드(PHEV) 자동차의 완속충전 허용 시간을 14시간 이내에서 7시간 이내로 제한한다.

춘천시청 전경.

춘천시는 5일부터 환경친화적 자동차 요건 등에 관한 규정이 개정되면서 전기차 충전구역 내 충전 방해행위 단속 기준을 강화한다. 전기자동차 이용 증가에 따라 충전시설 회전율을 높여 보다 효율적인 관리 기준을 마련하기 위함이다.

이번 단속 강화로 완속충전구역 내 플러그인 하이브리드(PHEV) 자동차의 주차 가능 시간이 기존 14시간에서 7시간으로 단축된다. 오전 0시부터 6시는 제외다. 일반 전기자동차의 완속충전(14시간)과 급속충전(1시간) 기준은 기존대로 유지된다.

아파트 단지 내 단속 기준도 강화된다. 완속충전구역에서 허용 시간을 초과해 주차했을 때 과태료를 부과하는 공동주택 기준이 기존 500세대 이상에서 100세대 이상 아파트로 확대된다.

시는 안전신문고 앱을 통해 시민이 직접 신고한 전기차 충전구역 불법 주차, 충전방해행위, 충전구역 훼손 등의 위반행위에 대해 10~20만 원의 과태료를 부과하고 있다.





춘천시 관계자는 "전기차 소유자들이 이같은 변경사항을 사전에 숙지해 불이익을 받지 않도록 유의해달라"며 "모두가 공정하게 충전시설을 이용할 수 있는 올바른 충전문화 정착을 위해 적극 협조해주시길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

