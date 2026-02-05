김좌관 국가물관리委 민간위원장 취임…"정책 실효성 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"유관기관과 협력해 통합 물관리"

김좌관 부산가톨릭대 석좌교수가 대통령 직속 국가물관리위원회 민간위원장에 위촉되며 향후 3년간 국가 물 정책의 민간 측 수장을 맡는다.

대통령 직속 국가물관리위원회 김좌관 민간위원장

4일 대통령 직속 국가물관리위원회는 새로운 민간위원장과 민간위원 23명을 지난 3일 자로 위촉하고, 소통과 협력을 기반으로 한 통합물관리 추진에 나선다고 밝혔다.

김 위원장은 대통령 직속 2050탄소중립녹색성장위원회 위원, 제1기 국가물관리위원회 위원 등을 지냈다. 김 위원장은 "기후변화로 극한 가뭄과 홍수가 빈번해지고, 맑은 물 환경에 대한 국민 기대도 높아지고 있다"며 "국가물관리위원회가 물 분야 정책의 컨트롤타워로서 사회 각계 목소리를 바탕으로 유관기관과 협력해 통합 물관리 정책의 실효성을 높이겠다"고 말했다.

위원회는 '물관리기본법'에 따라 2019년 출범한 물 분야 최상위 민관 합동위원회다. 국가 물 정책의 목표를 제시하고, 물 관련 주요 정책을 심의·의결하며, 물 분쟁 조정 기능까지 수행하는 사실상 물 정책 컨트롤타워 역할을 맡고 있다.

위원회는 김민석 국무총리와 민간위원장이 공동위원장을 맡는 구조다. 재정경제부, 행정안전부, 기후에너지환경부 장관 등 정부 당연직 위원과 함께 학계·시민사회 등 각계를 대표하는 위촉직 위원들이 참여한다. 김 민간위원장은 학계와 시민사회, 각종 정부 위원회에서 활동해 온 물 분야 전문가로, 관련 연구와 저술 활동을 꾸준히 이어왔다.

이번에 함께 위촉된 민간위원 23명도 수질, 수생태계, 수자원 등 물 분야 전반에서 학문적 전문성과 현장 경험을 갖춘 인사들로 구성됐다. 위원회는 이들을 중심으로 계획분과, 정책분과, 물분쟁 조정분과 등 3개 분과위원회를 운영한다. 국가 물 관련 계획 간 부합성 심의, 통합물관리 효율화, 미래 물관리 과제 발굴, 협치 활성화와 소통 강화 등이 주요 추진 과제다.





이번 위촉된 김 위원장을 비롯한 민간위원들의 임기는 2029년 2월 2일까지 3년이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

