양평군, 2026년 지역대표예술단체 지원 사업 공모 선정

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 3일 문화체육관광부가 주관한 '2026년 지역대표예술단체 지원 사업' 공모에 선정됐다고 4일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 3일 문화체육관광부가 주관한 '2026년 지역대표예술단체 지원 사업' 공모에 선정됐다. 양평군 제공

'지역대표예술단체 지원 사업'은 지역의 우수 예술단체를 발굴·육성해 주민의 문화 향유 기회를 확대하고, 공연예술 생태계의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 문화체육관광부에서 추진하는 지원 사업이다.

이번 공모에서 양평군은 양평문화재단, '사물놀이 느닷컴퍼니'와 협력해 지역의 정체성을 담은 차별화된 콘텐츠를 기획함으로써 우수한 평가를 받았다. 군은 이번 사업을 통해 지역의 소리와 리듬을 담은 창작 공연 '양평아리랑'을 제작하고, 오는 11월 관내에서 공연을 추진할 계획이다.

양평군 대표 예술단체로 선정된 '사물놀이 느닷컴퍼니'는 2017년 창단 이후 양평을 기반으로 활동해 온 예술단체로, 정규 앨범 'Inspiration'을 발매하고 다양한 교육 프로그램을 운영하며 지역 문화 예술 저변 확대에 기여하고 있다.





전진선 양평군수는 "이번 공모 선정은 양평이 지닌 풍부한 문화 자산과 지역 예술인들의 뛰어난 역량을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 군민들이 일상 속에서 수준 높은 문화 예술을 향유할 수 있도록 행정적·재정적 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

