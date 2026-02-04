신한금융, 그룹 미소금융재단에 1000억 추가 출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한금융그룹은 주요 그룹사가 신한미소금융재단에 총 1000억원을 추가 출연하고, 청년·지방 취약계층을 대상으로 성실상환 인센티브를 포함한 서민금융 정책 사업을 확대한다고 4일 밝혔다.

신한금융 본사 전경.

이번 출연은 그룹의 서민금융을 총괄하는 신한미소금융재단을 청년·지방 취약계층의 실질적인 자립과 미래 준비를 뒷받침하는 서민금융 실행 플랫폼으로 고도화하기 위한 조치다.

재원 확충을 바탕으로 서민금융진흥원의 청년·지방 취약계층 대상 정책금융 사업에 적극 참여하는 한편, 대출 이후 성실상환을 자산형성으로 연결하는 인센티브 모델을 단계적으로 검토·확대해나간다는 계획이다.

구체적으로 신한금융은 미소금융 대출의 성실상환자를 대상으로, 성실상환 금액 일부를 매칭 자금으로 활용해 '청년처음적금'에 적립하거나 오는 6월 출범 예정인 '국민성장펀드'에 투자하는 방식의 자산형성 인센티브 모델을 검토 중이다.





진옥동 신한금융 회장은 "이번 출연은 신한미소금융재단이 청년과 지방 취약계층을 위한 서민금융의 실질적인 실행 거점으로 도약하는 계기"라며 "신한금융은 성실한 금융 이용이 자립과 미래 준비로 이어질 수 있도록 포용금융 지원을 '책임경영'으로 확장해 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

