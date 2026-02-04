주택금융공사, 주택연금 가입자 15만 명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국주택금융공사는 주택연금 누적 가입자가 15만 명을 넘어섰다고 4일 밝혔다.

주택연금은 공시가격 12억원 이하 주택을 보유한 55세 이상 국민이 주택을 담보로 제공하고 평생 연금을 받는 제도다. 2007년 7월 출시 이후 은퇴 이후 소득을 보완하는 대표적 노후 안전망으로 자리 잡았다.

15만 번째 가입자는 광주광역시 소재 아파트에 거주하는 유상금 어르신으로, "평생 내 집에 살며 매월 연금을 받을 수 있어 안정적인 노후를 기대할 수 있다"고 가입 이유를 밝혔다.

김경환 사장은 "누적 15만명 달성은 국민의 신뢰가 만든 성과"라며 "고령층의 든든한 노후 안전망이 되도록 제도와 고객 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.





한편 주택연금은 2016년 이후 매년 신규 가입자가 1만명 이상을 유지해 왔다. 누적 가입자는 2018년 1월 5만 명, 2022년 7월 10만명을 넘어선 데 이어 2025년 12월 15만 명을 돌파했다. 2025년 12월 기준 평균 가입 연령은 72.4세, 대상 주택 가격은 평균 3억9600만 원, 월 평균 연금 수령액은 약 127만 원이다.





