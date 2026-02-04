부산 기장군, ‘공공심야 어린이병원’ 운영 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

야간·휴일 소아 진료 공백 없애



병원·약국 연계 원스톱체계 구축

부산 기장군은 야간과 휴일 시간대 소아진료 공백을 해소하기 위해 2월부터 '공공심야 어린이병원 지원사업'을 본격 운영한다고 4일 전했다.

이 사업은 밤늦은 시간이나 휴일에 소아 환자가 진료받을 수 있는 의료기관이 부족하다는 현장의 요구를 반영해 마련됐다. 진료 후 협력 약국과 연계해 의약품 수령까지 한 번에 가능한 원스톱 심야 의료체계를 구축한 것이 특징이다.

기장군은 공모를 통해 소아청소년 진료가 가능한 의료기관과 처방 조제가 가능한 협력약국으로 정관우리아동병원과 우리온누리약국을 선정했다. 군은 지난달 31일 열린 공공심야어린이병원 개소식에서 해당 의료기관과 약국에 지정서를 전달하며 사업 시작을 공식화했다.

정종복 기장군수는 "공공심야 어린이병원 운영 지원을 통해 밤에도 안심하고 아이가 진료받을 수 있는 환경을 마련했다"며 "군민이 체감할 수 있는 의료복지 서비스 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.





기장군은 이번 사업을 통해 지역 내 소아 응급·야간 진료체계를 강화하는 한편, 의료기관과 약국 간 협력 체계도 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

정종복 기장군수(가운데)가 공공심야어린이병원인 정관우리아동병원(원장 백상호)과 협력 약국인 우리온누리약국(국장 김재훈)에 지정서를 전달하고 기념촬영을 하고 있다.

