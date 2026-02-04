강원관광재단-한림대, ‘강원트립 작가단’ 18명 수료…지역 정주 네트워크 강화





강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)과 한림대학교 지역정주지원센터(총장 최양희, 이하 한림대)는 공동으로 운영한 '강원트립 작가단' 과정으로 지난 3일 18명이 수료했다고 4일 밝혔다.

강원관광재단(대표이사 최성현)과 한림대학교 지역정주지원센터(총장 최양희)이 공동으로 운영한 '강원트립 작가단' 과정으로 지난 3일 18명이 수료하고 있다. 강원관광재단 제공

강원트립 작가단은 정주기반 생활인구 확대를 목표로 재학생과 지역민을 대상으로 참가자를 모집하였으며, 2025년 10월부터 12월까지 총 23명이 프로그램에 참여하였다.

본 프로그램은 강원특별자치도의 전역을 여행하며 이색적인 관광 콘텐츠를 발굴·홍보하고, 대학생 및 지역민의 역량 강화와 정주기반 네트워크 형성을 목적으로 운영되었다. 주요 과정으로는 글쓰기, 현장 취재, 사진영상 콘텐츠 제작 교육 등이 포함되었으며, 예비 여행작가로 성장할 수 있도록 체계적으로 구성되었다.

특히, 재단은 강원 관광 콘텐츠 체험의 기회를 제공하기 위해 지난해 11월 재단이 추진하고 있는 '강원 인문학 테마 여행'에 강원트립 작가단을 초청해 △ 국립춘천박물관 △ 김유정문학촌 △ 소양강댐 물문화관 △ 낙산사 △ 청간정 △ 바우지움조각미술관 등을 탐방하는 현장 프로그램을 진행했다.

강원트립 작가단은 이론 교육과 현장 실습을 바탕으로 여행 콘텐츠를 제작하였으며, 이를 최종콘텐츠로 발간하는 성과를 거두었다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "재단과 한림대학교는 2024년도에 강원 관광 활성화 및 업무 협업을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다"며 "형식적인 협약에 그치지 않고 양 기관이 실질적인 협업을 통해 다양한 성과를 창출하였다. 앞으로도 유관기관 협력을 통해 지역 네트워크 강화에 앞장서겠다"고 밝혔다.





한편, 강원관광재단과 한림대학교의 강원트립 작가단 프로그램은 내부 검토와 보완을 거쳐 재운영될 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

