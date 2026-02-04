풍산, 4분기 영업익 915억…전년比 170.3%↑

4일 풍산은 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 915억3600만원으로 전년동기대비 170.3% 증가했다고 공시했다.





같은 기간 매출액은 1조4245억1100만원으로 16% 늘어났다. 당기순이익은 88억2700만원으로 78.1% 감소했다.





오규민 기자

