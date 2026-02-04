전남·광주 행정통합, 도의회 찬성 의결…추진 급물살

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도, 지역 국회의원과 협력

2월 국회 입법 심의 대응 총력

김영록 전라남도지사가 4일 전남도의회 본회의장에서 열린 제396회 임시회 2차 본회의에서 ‘전남·광주 행정통합에 대한 의견청취의 건’에 대한 제안설명을 하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 전남도의회에 제출한 '전라남도와 광주광역시 통합에 대한 의견 청취의 건'이 4일 찬성 의결됐다고 밝혔다. 이로써 전남·광주 행정통합 추진이 더욱 급물살을 타게 됐다.

지방자치법 제5조 제3항에 따라 지방자치단체를 합칠 때에는 도의회 의견을 듣게 돼 있어 전남도는 지난 1월 30일 의견 청취 안건을 제출했다.

전남도의회는 4일 제396회 임시회 2차 본회의를 열고 '전라남도와 광주광역시 통합에 대한 의견 청취의 건'을 상정, 찬반 표결에 부쳤다. 그 결과 찬성 52명, 기권 1명으로 대다수 도의원이 찬성에 의견을 모으며 전남·광주 행정통합에 대한 강력한 지지를 표명했다.

같은 시간 열린 광주시의회 본회의에서도 행정통합 의견 청취에 대해 찬성 의결함에 따라, 전남과 광주 양 시·도의 지방의회 의견 청취 절차는 모두 마무리됐다.

김영록 지사는 이날 제안설명을 통해 "전남·광주 행정통합은 AI·에너지 대전환 시대에 정부의 파격적 지원을 이끌어내 지역의 대부흥 시대를 열기 위한 절박함과 책임감의 산물"이라며 "산업을 일으켜 기업과 일자리가 늘어나고 청년이 돌아오는 균형발전과 번영의 선순환 구조를 만드는 것이 통합의 명확한 목적"이라고 설명했다.

이어 "300여 특례가 담긴 특별법을 통해 27개 시군구 모두가 성장의 결실을 누리는 상생의 대통합을 이뤄내겠다"며 "청년이 고향에서 미래를 펼칠 수 있도록 전남과 광주가 하나 돼 첨단산업이 일어나고 일자리가 넘쳐나는 '400만 전남광주특별시 대부흥 시대'를 여는데 전남도의회가 든든한 선도자가 돼달라"고 강조했다.

전남도는 광주시와 함께 국회 상임위 법안 심사에서 특별법 특례를 보완하고, 이어 본회의 의결과 법률안 공포가 2월 내에 이뤄지도록 한다는 방침이다.

이를 위해 국회 입법과 정부 협의 과정에 총력 대응할 예정이다. 지역 국회의원과의 긴밀한 '원팀' 협력으로 국회 심의에 빈틈없이 대비하고, 386개 조문의 핵심 특례와 발의 과정에서 누락한 조항이 최종 반영되도록 행정력을 집중할 방침이다.





전남도는 오는 13일까지 전남 동부권, 서부권, 광주근교권, 광주 등서 5차례에 걸친 타운홀 미팅을 통해 시도민과의 소통을 이어간다. 도의회, 22개 시군과도 긴밀히 협의를 지속해 대한민국 제1호 통합 지방정부 출범을 위한 토대를 다질 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

