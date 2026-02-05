한국의 멋·감성을 맛으로 빚어낸 '만쥬·약과'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼립, 만쥬·약과 등 '설 선물세트'

전통공예 나전칠기 모티브 패키지

삼립이 설을 맞아 한국의 멋과 감성을 담은 선물세트 '복담은행복만쥬'와 '조청모약과'를 선보였다.

이번 선물세트는 한국 전통 민화와 공예 기법을 패키지에 녹여낸 것이 특징이다. '복담은행복만쥬'는 만쥬 안에 유자·흑임자·밤 맛의 앙금을 가득 채웠다. 원재료 특유의 은은한 향과 고소한 풍미를 살려 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 고급스러운 맛을 구현했다. 패키지에는 기쁜 소식을 전하고 액운을 막아준다는 한국 전통 민화 '호작도(虎鵲圖)' 속 호랑이를 그려넣어 새해의 안녕과 행복을 기원하는 의미를 더했다.

'조청모약과'는 대표적인 'K-디저트'로 사랑받는 약과를 활용했다. 조청쌀엿·밀·찹쌀 등 국산 원료에 참기름을 더해 고소한 맛을 살리고, 계피가루와 생강추출분말을 사용해 깔끔한 뒷맛이 특징이다.

만쥬, 약과 구성한 '설 선물세트'. 삼립

두 제품 모두 전통 공예 '나전칠기'에서 영감을 얻은 홀로그램 기법을 패키지에 적용했다. 제품은 대형마트, 온라인몰 등에서 구매하면 된다.

이외에도 지난 명절 선물세트로 인기를 끌었던 '스윗하트카스테라', '만복빵', '재미스 쁘띠모먼츠 쿠키컬렉션', '아몬드쇼콜라약과' 등을 재출시해 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.





삼립 관계자는 "한국 전통의 아름다움을 시각과 미각으로 동시에 즐길 수 있도록 제품을 기획했다"며 "삼립 설 선물세트와 함께 소중한 분들께 따뜻한 새해 인사 전하시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

