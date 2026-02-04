불법 해양오염행위 신고만 해도 최대 300만원 포상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포해경, 해양오염 신고포상금 제도 운영



목포해경이 해양오염 정화 활동을 실시하고 있다. 목포해경 제공

AD

목포해양경찰서는 해양환경을 보호하고 오염사고 예방 및 신속한 사고접수를 통한 사고대응으로 해양오염 피해를 줄이기 위해 '해양오염 신고포상금 제도'를 운영하고 있다고 4일 밝혔다.

신고대상은 '선박 또는 해양시설 등에서 오염물질 배출하는 행위'와 '바다에 배출된 오염물질을 발견하는 경우'로 119전화 신고 또는 가까운 해양경찰서, 파출소를 방문해 신고 가능하다.

목포해경은 최근 5년 간(2021~2025년) 총 28건, 722만원 포상금 지급했으며, 포상금 지급기준은 오염물질의 종류와 배출량 등에 따라 최소 5만원에서 최대 300만원까지 지급되고 있다.

목포해경 관계자는 "해양오염 행위자를 특정하지 않은 신고라도 현장 조사 시 적발에 도움이 된 경우, 신고포상금을 지급하고 있다"며 "깨끗한 바다환경을 조성하는데 국민들의 관심이 필요하기에 해양오염 발견 시 주저하지 말고 신고해 줄 것을 당부한다"고 전했다.





AD

한편, 목포해경에서는 해양오염 신고 방법과 포상금 안내를 담은 간판을 해양자율방제대 컨테이너, 수협 급유소 앞에 부착하고, 공식 SNS를 통해서 적극적으로 홍보를 진행해 국민 참여를 유도하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>