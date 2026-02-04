BNK부산은행, ‘SUM Incubator’ 11기 스타트업 모집

2월 25일까지 접수…ICT·AI·핀테크 등 성장기업 지원

BNK부산은행은 오는 2월 25일까지 차별화된 기술이나 서비스를 보유한 유망 기업을 대상으로 'SUM Incubator' 11기 참여 기업을 모집한다고 4일 전했다.

'SUM Incubator'는 부산은행이 지역 창업 생태계 활성화와 스타트업 육성을 위해 운영하는 창업기업 지원 프로그램이다. 2019년 7월 출범 이후 현재까지 총 10기, 132개 기업이 수료했으며 누적 투자유치 금액은 153억원에 달한다.

이번 11기는 ICT(정보통신기술), AI(인공지능), 빅데이터, 핀테크, 플랫폼 등 다양한 분야의 스타트업을 대상으로 제한 없이 선발한다. 참여를 희망하는 기업은 BNK금융그룹 스타트업·핀테크 육성 플랫폼 '스토리지비(Storage B)' 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

선정된 기업에는 단독 사무공간 무상 제공을 비롯해 세무·경영·법률 등 전문 컨설팅, 외부 전문가 1대1 멘토링, 지자체 및 유관기관 네트워킹, 스케일업을 위한 성장 지원 프로그램 등이 제공된다.

특히 올해는 해외 진출을 희망하는 스타트업을 대상으로 글로벌 프로그램을 강화해, 우수 기업이 지역을 넘어 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 실질적인 지원을 확대할 계획이다.





김병기 부산은행 경영지원그룹장은 "SUM Incubator는 스타트업이 안정적으로 성장하고 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 돕는 프로그램"이라며 "혁신적인 아이디어와 기술을 보유한 유망 기업들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

BNK부산은행 ‘SUM Incubator’ 11기 참여기업 모집 안내문.

