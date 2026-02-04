화성갈비, 설 앞두고 마산합포구 오동동에 백미 50포 기탁

화성갈비가 4일 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 어려운 이웃에게 전달해 달라며 경남 창원특례시 마산합포구 오동동 행정복지센터에 사랑의 백미 10㎏ 50포를 기탁했다.

화성갈비 오동동복지센터에 백미 기탁 단체 사진.

이번 기탁은 명절을 앞두고 지역 내 소외된 이웃들이 따뜻한 설을 보낼 수 있도록 돕기 위한 것으로, 전달된 백미는 오동동 관내 1인 단독가구 청장년 및 독거노인 세대 등 50가구에 지원될 예정이다.

남상범 대표는 "설 명절을 맞아 주변의 어려운 이웃들이 조금이나마 힘을 얻고 희망을 가졌으면 하는 마음으로 백미를 준비했다"며 "앞으로도 소외계층에 꾸준히 관심을 갖고, 함께 살아가는 지역사회 분위기를 만드는 데 보탬이 되겠다"고 말했다.





성애란 오동동장은 "매년 잊지 않고 지역의 소외계층을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주시는 남상범 대표님께 감사드린다. 기탁해 주신 백미는 필요한 가정에 정성껏 잘 전달하겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

