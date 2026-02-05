건강과 행복을 비는 설선물 '백화수복'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데칠성음료 대표 차례주

'백화수복'은 82년 전통의 대표 차례주다. '오래 살면서 길이 복을 누리라'는 뜻을 지닌 이 술은 받는 이의 건강과 행복을 비는 마음이 담긴 제품이다.

백화수복은 1945년 출시된 이후 현재까지 제사상에 올릴 차례주 시장에서 부동의 1위다. 100% 국산 쌀의 외피를 30% 정도 도정 후 사용하고, 저온 발효 공법과 숙성방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이다. 알코올 도수는 13도이다.

우리 민족의 정성된 마음을 담아내기 위해 라벨은 동양적인 붓글씨체를 사용하고 라벨과 캡(병뚜껑)에도 금색을 적용해 고급스러움과 우리나라 대표 차례주의 이미지를 부각시켰다.

백화수복은 조상님들에게 올리는 제례용 또는 명절 선물용으로 안성 맞춤이며, 따뜻하게 데워 마셔도 좋아 찬 바람이 부는 계절에 음용하기에 더 좋다. 차례 또는 선물용 '백화수복'은 제품 용량이 700㎖, 1.8ℓ의 두 종류로 이뤄졌으며, 할인점, 편의점 등 다양한 곳에서 구입할 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "82년 전통의 백화수복은 조상들이 사용하던 대로 엄선된 쌀로 정성껏 빚어 만든 청주 제품"이라며 "1만원대 전후의 합리적인 가격으로 오랜만에 모인 가족들과 함께 즐기기 좋은 차례 음식에 잘 어울리는 맛있는 술"이라고 말했다.





한편, 최근에는 기존의 제례주 개념을 넘어 휴대 및 음용 편의성과 다양한 주종에 대한 관심이 높아지면서 180㎖ 소용량 제품인 '백화수복 원컵'도 인기를 얻고 있다. 특히 젊은 세대 소비자들을 중심으로 입소문을 타며 지난해부터 부산 광안리의 '삼진포차'에서 팝업 이벤트를 진행하고 있다. 지난해 백화수복 원컵의 판매량은 전년 대비 약 100% 성장했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

