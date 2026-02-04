방탄소년단 신보 '아리랑', 스포티파이 사전 저장 300만회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단이 3년 9개월 만에 완전체로 발매하는 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 세계 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 300만회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 4일 밝혔다.

'아리랑'은 사전 저장 시작 이틀 만에 100만회, 4일 만에 200만회를 넘어선 데 이어 상승세를 유지하고 있다. 테일러 스위프트의 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl)이 보유한 역대 최다 기록인 600만건을 경신할지도 관심사다.

'아리랑'은 스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌'(Countdown Charts Global)에서도 1월21일과 28일 기준 2주 연속 1위를 차지했다. 이 차트는 발매 전 앨범의 사전 저장 수치를 집계하는 지표로 글로벌 음악 팬들의 기대치를 가늠하는 척도로 쓰인다.

글로벌 팬 플랫폼 위버스는 앨범 발매와 월드투어 개최 공지 이후 멤버십 가입자 수가 3배가량 급증했다고 밝혔다. 또 2025년 12월 기준 누적 재생 수 1억500만회를 돌파한 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof)의 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)과 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')의 수록곡 '러브 메이즈'(Love Maze)는 일본레코드협회에서 각각 플래티넘과 골드 인증을 획득했다.





'아리랑'은 다음 달 20일 오후 1시에 발매된다. 이번 앨범은 팀의 정체성과 그리움 등 보편적인 감정을 다룬 총 14곡으로 구성했다. 방탄소년단은 발매 이튿날인 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스는 공연 실황을 190여개 국가에 생중계할 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

