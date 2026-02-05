최애 명절선물 '동원참치' 단독 구성 세트 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동원F&B 2026 설 선물세트 100여종 확대



동원F&B가 건강과 실속을 담은 '2026 설 선물세트' 100여 종을 출시했다고 5일 밝혔다.

동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 '동원참치'만으로 구성한 선물세트의 물량을 약 20% 확대 운영한다. 한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 고단백 '라이트 스탠다드'를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등) 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 또한 올리브유에 고급 어종인 황다랑어를 담은 '올리브참치'도 참치 선물세트에 함께 담아 건강성을 더했다.

'짜지 않은 캔햄' 리챔을 활용한 선물세트도 준비했다. 리챔은 동원F&B가 자체 개발한 나트륨 저감 소재 '디솔트 에이징(Desalt Aging)' 공법을 활용해 짜지 않은 차별화된 맛을 구현했다. 특히 '리챔 더블라이트'는 나트륨, 지방 함량이 캔햄 시장 점유율 상위 3개 제품의 평균보다 각각 35% 이상 낮아 부담없이 즐길 수 있다.

가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 다양하게 마련했다. 동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만원대 가격으로 선보였다. 대표 제품으로는 동원참치 라이트스탠다드, 참치액, 참기름, 카놀라유로 구성된 '동원 프리미엄 62호'가 있다.





동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 '동원몰'은 이달 15일까지 '동원 선물세트'를 최대 20% 할인 판매한다. 다양한 할인 쿠폰과 함께 결제 금액에 따라 최대 30만원의 백화점 상품권을 지급하며, 월·수·금요일 오전 10시마다 새로운 상품을 특가로 판매하는 '오늘의 특가' 행사도 운영한다.





