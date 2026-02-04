목원대, 태국 현지 교육기관과 '교육 협력'

목원대가 태국 현지 주요 교육기관과 학술·문화교류 확대에 나선다.

4일 대학은 최근 태국 치앙라이비타야콤학교(Chiangrai Vidhayakhom School)와 '글로벌 청소년 리더 육성', 우따라딧라차팟대(Uttaradit Rajabhat University)와 현지에서의 '한국어 교육 발전'에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 각각 체결했다고 밝혔다.

이희학 총장(오른쪽)이 태국 우따라딧라차팟대에서 타나펀 한국어학과장과 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 목원대

1888년 설립된 치앙라이비타야콤학교는 치앙라이주에서 가장 오래된 학교로 유치원부터 고등학교 과정까지 운영한다. 목원대와 이 학교는 선교사 주도로 설립된 기독교 학교라는 공통점을 토대로 학생 교류를 넘어선 선교적 연대를 형성하기로 했다.

우따라딧라차팟대는 태국 우따라딧주에 처음 설립된 고등교육기관으로 한국어학과 등을 운영한다. 이 대학 한국어학과 학생들은 지난달 목원대가 태국 현지에서 진행한 치앙마이 한국어 캠프에 참여하는 등 인연을 이어오고 있다.





이희학 목원대 총장은 "태국의 우수 교육기관과 협력해 현지 청소년의 리더십과 한국어 교육을 강화하기로 했다"며 "목원대는 현장 중심의 교류를 통해 태국 청소년이 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

