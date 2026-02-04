HD현대 글로벌R&D센터 찾은 캐나다 국방조달장관 "미래에 온 것 같아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판교의 HD현대 글로벌R&D센터 방문

HD현대중공업 개발한 주요 함정 살펴

캐나다 국방조달장관이 HD현대를 방문해 조선 역량을 확인하고, 잠수함 사업과 관련한 협력 방안을 논의했다.

스티븐 퓨어(Stephen Fuhr) 캐나다 국방조달장관 일행이 HD현대 글로벌R&D센터에서 기념 촬영을 하고 있다 (사진 오른쪽에서 두 번째부터 HD현대중공업 박용열 함정사업본부장, 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달장관, 필립 라포튠 주한 캐나다 대사). HD현대중공업 제공

AD

HD현대중공업은 4일 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달장관과 필립 라포르튠 주한캐나다대사 일행이 경기도 판교에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)를 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 캐나다가 추진 중인 잠수함 도입 사업 '캐나다 순찰 잠수함 프로젝트(CPSP)'의 일환으로, 국내 방산업체의 건조 역량과 기술력을 직접 확인하기 위해 이뤄졌다. 장관 일행은 박용열 HD현대중공업 함정사업본부장(부사장)의 안내로 구축함, 호위함, 잠수함, 무인수상정 등 HD현대중공업이 개발한 주요 함정들을 살펴봤다.

또한 인공지능(AI) 기술이 적용된 자율운항 기반 선박 개발 현황에 대한 설명을 듣고, 디지털 선박과 자율운항 분야 관련 기술 및 연구 인프라를 확인했다.

스티븐 퓨어 장관은 현장을 둘러본 뒤 AI·디지털 기술이 접목된 선박 개발 환경과 연구 체계에 관심을 보이며, 캐나다 잠수함 도입 사업과 관련한 장기적 협력 가능성을 언급했다. 스티븐 퓨어 장관은 "매우 놀랍다. 마치 미래에 와 있는 듯한 느낌을 받았다(Amazing, I literally feel like I'm in the future)"며 HD현대의 함정 기술 역량을 높이 평가했다.

박용열 함정사업본부장은 캐나다 정부와의 협력 가능성과 관련해 잠수함 성능, 납기, 산업 협력 방안 등을 설명한 것으로 전해졌다.





AD

HD현대중공업은 현재 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 한화오션과 공동으로 수주 경쟁에 참여하고 있다. HD현대는 그룹 차원의 협력 방안을 검토하는 한편, 캐나다산 원유 구매 등과 관련한 세부 계획도 마련한 상태다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>