현대로템, 3203억 규모 에드먼턴 경전철 공급 수주

4일 현대로템은 캐나다 에드먼턴시와 에드먼턴 고상형 경전철 공급 사업을 수주했다고 공시했다.





계약금액은 3202억9021만원이다. 이는 2024년 매출 대비 7.3%에 해당한다. 계약기간은 2032년 7월22일까지다.





