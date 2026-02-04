[특징주]원전株, 한미 협력 기대감에 일제히 상승세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국과 미국 간 원자력 협력 강화 기대감에 국내 원전주들이 상승세다.

4일 오전11시23분 현재 한국거래소에서 한전기술은 전장 대비 13.55% 오른 15만원에 거래 중이다. 한전산업은 전 거래일 대비 24.55% 오른 1만6640원에 거래되고 있다.

같은 시각 원전주들도 대부분 강세를 보이고 있다. ▲대우건설 8.79% ▲대한전선 9.74% ▲한국전력 5.71% ▲두산에너빌리티 4.39% ▲현대건설2.95% 등이 상승했다.

한미의 원전 관련 협력 강화 소식이 주가 상승의 배경이 된 것으로 풀이된다. 조현 외교부 장관은 3일(현지시간) 마코 루비오 미국 국무부 장관과 워싱턴DC에서 회담을 갖고 민간 원자력, 핵 추진 잠수함 등 미국 핵심 산업 재건을 위한 한국의 투자 확대를 위해 긴밀히 협력하기로 했다.





AD

이민재 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 한국전력의 목표주가를 8만원으로 상향하며 "11월 미국의 중간선거 이전 첫 삽을 뜨는 대형원전 프로젝트 필요성이 대두되는 가운데 한국전력은 선택할 수 있는 유일한 옵션"이라며 "전방위적인 역할 확대가 기대되는 상황"이라고 분석했다.

AD





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>