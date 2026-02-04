한화, 사우디 방산 전시회서 AI 무기체계 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사우디 WDS서 L-PGW 등

AI 기반 첨단 무기 글로벌 첫선

정부와 '원팀'으로

중동 방산 시장 공략 본격화

한화가 인공지능(AI) 기술이 접목된 '배회형 정밀유도무기(L-PGW)' 등 첨단 무기체계를 글로벌 시장에 처음으로 공개한다. 대한민국 정부와 '원팀'으로 사우디아라비아에서 한국 방산의 경쟁력을 알리고, 사우디의 국가 발전 전략인 '비전 2030' 실현에도 기여하겠다는 구상이다.

한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션은 오는 8~12일 리야드에서 열리는 'World Defense Show 2026'에 역대 최대 규모인 677㎡(야외 50㎡ 포함) 통합 전시부스로 참가한다고 4일 밝혔다. 격년으로 열리는 WDS는 올해로 3회째를 맞았으며, 이번 전시에는 76개국 773개 업체가 참여할 예정이다.

■ AI 접목 'L-PGW' 첫 공개…미래형 무기체계 제시

한화는 이번 전시에서 AI 기반 미래형 통합 무기체계를 전면에 내세워 한국 방산 기술의 진화를 선보인다. 한화에어로스페이스가 공개하는 L-PGW는 AI가 스스로 표적을 정찰·식별하고 타격하는 차세대 무기체계로, 미국과 유럽 방산업체가 주도해온 글로벌 첨단 무기 시장에서 처음 공개된다.

L-PGW는 AI 기술로 표적을 탐지·식별한 뒤 위성 데이터링크를 통해 정보를 전송하고, 타격 단계에서는 자폭 드론이 분리·발사되는 새로운 개념의 무기체계다.

한화시스템은 감시정찰·우주·해양 전장을 아우르는 AI 기반 미래 무기체계 비전을 제시한다. 지상 무기체계와 연동돼 드론 등 저고도 대공 위협에 대응할 수 있는 다목적 레이다(MMR)를 최초 공개하며, AI 기반 전투체계(CMS)와 AESA 기반 4면 고정형 다기능 레이다(MFR)도 선보인다. 이와 함께 무인체계와 스텔스 설계를 적용한 '스마트 배틀십(Smart Battleship)'을 통해 전장 패러다임 전환을 제시한다.

■ 사막·해양 아우르는 '방산 산업화' 토탈 솔루션 제안

한화는 사우디의 사막 환경과 해양 안보 수요를 동시에 충족하는 현지화 중심 협력 모델도 제시한다. 한국 STX엔진의 1000마력급 디젤엔진을 장착한 K9A1 자주포는 사우디 수출 맞춤형으로 제작돼 실물 전시되며, 사막 지형에 최적화된 차륜형 장갑차 '타이곤'도 공개된다.

해양 분야에서는 한화오션이 잠수함부터 수상함까지 아우르는 '네이벌(Naval) 솔루션' 역량을 선보인다. 지난해 10월 진수된 장보고-III 배치-II 3000톤급 잠수함을 비롯해 잠수함기지, 수상함, 무인수상정 등이 전시된다.

특히 운용 국가 맞춤형 토탈 패키지 형태의 잠수함기지 솔루션을 제안한다. 설계와 건설, 장비 공급은 물론 정비·훈련·운영까지 일괄 제공해 고객 국가의 운영 안정성과 리스크 최소화를 지원한다는 구상이다. 이는 단순 무기 판매를 넘어 산업 기반 구축과 운영까지 포함하는 모델로, 사우디가 추진 중인 방산 산업화 전략을 뒷받침하는 방안으로 평가된다.





한화 관계자는 "대한민국 정부와 원팀으로 글로벌 시장을 개척하고 협력사들과 함께 세계 무대에 진출하겠다"며 "사우디의 국방 역량 강화와 산업 자립에 기여해 양국 간 전략적 파트너십을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

