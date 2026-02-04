거래소 "1월 밸류업 지수 사상 최고치 경신"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 여의도 한국거래소. 사진=강진형 기자aymsdream@

한국거래소는 밸류업 지수가 사상 최고치를 돌파했다고 밝혔다.

4일 거래소에 따르면 밸류업지수는 지난달 30일 기준 2330.71포인트로 역대 최고치를 달성했다. 지수 산출 개시일인 2024년 9월30일 992.13포인트 대비 134.9% 상승했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률(101.5%)도 33.4%포인트 상회했다.

밸류업 상장지수펀드(ETF) 13 종목의 순자산총액은 1조7000억원을 기록하며 최초 설정 대비 약 255.3% 증가했다.

밸류업지수는 기업가치 제고 노력을 하고 있는 상장사 100개를 산출해 지수화한 것이다. 증시 저평가를 해소하고 기업가치를 높이기 위해 거래소가 2024년 만들었다.

거래소에 따르면 1월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 가온그룹, 성광벤드, 한화, 유비온, KT밀리의서재, 스틱인베스트먼트 6사다. 지금까지 누적 177사(코스피 131사, 코스닥 46사)가 공시했다.





1월에는 지역난방공사와 코웨이가 주기적 공시를 제출했다. SK하이닉스는 12조2000억원 규모의 자기주식 소각을 결정한 데 이어, 삼성전자는 6조1000억원 규모의 자기주식 취득 결정 및 3조8000억원 규모의 현금 배당을 공시하는 등 상장기업의 주주환원 노력이 지속되고 있다고 거래소는 평가했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

