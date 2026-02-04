한샘, 2026 코리아빌드서 전략 신제품 최초 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

욕실·부엌·수납·창호 등 신제품 대거 공개

한샘은 오는 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 코리아빌드위크'에서 올해 신제품 라인업을 최초 공개한다고 4일 밝혔다.

이번 박람회에서 한샘이 가장 공을 들인 공간은 욕실이다. 한샘은 '누보핏(NUVO Fit)'을 적용한 '이지바스5 샌드비치 아이보리'를 메인 제품으로 전시했다.

한샘에 따르면 이지바스5는 한샘이 리모델링 시장 공략을 위해 선보이는 차세대 바스다. 새로운 소재와 공법을 적용해 2일 만에 간편시공이 가능하다. 핵심 소재인 누보핏(NUVO Fit)은 내구성을 검증받은 고기능성 소재를 한샘이 욕실 환경에 맞춰 두께와 가공 방식을 새롭게 설계한 마감재다.

바닥재인 '누보핏 타일'은 미끄럼 저항 최고 등급(DP5)을 획득해 안전성을 높였고, 벽면 마감재인 '누보핏 월'은 천연 돌가루가 70% 이상 배합된 SPC 소재를 사용해 생활 스크래치와 습기에 강한 내구성을 확보했다는 설명이다.

오는 7일까지 열리는 '2026 코리아빌드위크' 내 한샘 부스 전경. 한샘

한샘은 욕실 외에도 각 카테고리별 최신 트렌드를 반영한 제품들을 선보인다. 키친 시리즈 '유로700'를 비롯해 수납존에는 '시그니처 드레스룸'과 '빌트인 거실 슬라이딩 간살장식장'을 배치했다. 여기에 중문, 발코니 이중창 등 건재 신제품 라인업을 함께 배치해 실제 거주 공간과 같은 전시를 구성했다.

한샘 부스에서는 공간 설계 전문가인 RD가 3D 설계 프로그램인 '홈플래너'를 활용해 고객의 아파트 도면에 맞춘 맞춤형 인테리어 상담을 진행한다. 박람회 기간 상담을 받고 계약을 체결하는 고객에게 최대 10% 특별 할인 혜택도 제공한다.





한샘 관계자는 "이번 코리아빌드는 2세대 욕실 '이지바스5'를 비롯해 소재부터 서비스까지 인테리어 전 과정에 담긴 한샘의 56년 노하우를 직접 경험할 수 있는 자리"라며 "단순한 제품 전시를 넘어 주거 공간의 새로운 기준을 제시하려고 했다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

