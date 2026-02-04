대전시-일본 삿포로, '삿포로 눈축제'서 실리 협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삿포로시와 자매결연 15주년...눈축제 등 공식 초청 받아



지역기업 19개 참여하는 비즈니스 상담회 등 국제교류 강화

사진=대전시 제공

대전시가 자매결연 15주년을 맞아 일본 삿포로시 공식 초청으로 3일부터 5일까지 2박 3일간 삿포로를 방문했다.

삿포로 눈축제 공식행사 참석을 비롯해 비즈니스 상담회 등 경제교류 확대, 자매결연 15주년 기념행사 등을 통해 양 도시 간 실질 협력을 강화할 예정이다.

3일 공식 일정 첫날에는 홋카이도청 구 본청사를 찾아 역사건축물 보존 및 도시재생 사례를 시찰하며, 향후 대전의 원도심 활성화·공공자산 활용 정책과 연계 가능한 시사점을 살폈다.

이후 삿포로 시청에서 아키모토 가쓰히로 시장과 면담을 갖고, 축제·문화·관광을 비롯해 인적교류와 청년·교육·도시·정책 분야까지 협력 범위를 확대하는 방안을 논의했다.

사진=대전시 제공

4일에는 삿포로 눈축제 개막식 참석 및 축제장 시찰을 통해 국제행사 운영 사례를 공유하고, 한국 대표로 국제설상조각대회에 참여한 대전 조각가 3명을 격려할 예정이다. 이를 통해 대전의 문화예술 역량을 해외에 알리고, 향후 국제문화교류 확대 기반도 다질 계획이다.

또한 같은 날 오후에는 '대전-삿포로 비즈니스 상담회'를 개최해 양 도시 기업(대전 19개사, 삿포로 30개사 내외) 간 비즈니스 매칭과 경제교류를 본격화한다.





사진=대전시 제공

한편, 15주년 기념 리셉션에서는 양 도시 시장이 모래시계에 모래를 넣는 퍼포먼스를 하며 지난 15년의 협력 역사를 기념하고, 우정의 약속과 함께 새로운 미래를 향한 출발을 선언할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

