무보, K-콘텐츠 금융지원 확대…문화산업 정책금융 본격화

작년 1858억원 지원 이어 올해도 확대 추진

한국무역보험공사는 올해 K-콘텐츠 기업 두 곳에 대한 금융지원을 시작으로 문화콘텐츠 산업 육성을 위한 정책금융 지원을 확대한다고 4일 밝혔다.

무보는 지난해 말까지 음반, 영화·드라마, 게임 등 문화콘텐츠 수출 기업 146개사에 총 1858억원 규모의 무역보험을 지원했으며, 올해는 문화체육관광부 출연금을 바탕으로 지원 규모를 더욱 늘릴 계획이다.

무보는 지난해 문화콘텐츠 산업 전담팀을 신설하고, 문화상품 수출 기업을 위한 특화 금융상품인 '문화산업보증'을 도입했다. 해당 보증을 통해 지원받은 K-콘텐츠 기업 17개사의 연간 수출 규모는 약 4200만달러에 달해, 금융 지원이 수출 확대의 마중물 역할을 하고 있다는 평가다.

실제 현장에서도 지원 효과가 나타나고 있다. 국내 게임 제작사 소울게임즈는 모바일 게임의 중국 라이선스 취득 이후 현지 서비스와 마케팅 자금 확보에 어려움을 겪었으나 무보의 금융 지원으로 자금 부담을 줄이고 신작 개발까지 이어갈 수 있었다고 설명했다.

K팝 음반 및 굿즈 수출 기업 코머스코퍼레이션 역시 담보 부족으로 자금 조달에 어려움을 겪었지만, 무보 지원을 통해 수출 물량을 적기에 확보하며 늘어나는 해외 수요에 대응할 수 있었다고 전했다.

무보는 유관 기관과의 협력도 강화하고 있다. 지난해 8월 한국콘텐츠진흥원과 업무 협력 체계를 구축해 추천 기업에 대해 보증료를 20% 할인하는 등 금융 비용 부담을 낮췄고, K-콘텐츠 엑스포 참가 기업 47개사에는 콘텐츠 수출에 특화된 무역보험과 보증을 제공했다.





장영진 무보 사장은 "K-팝과 K-드라마 등 K-컬처가 전 세계적인 인기를 얻으며 콘텐츠 수출이 새로운 기회 국면에 들어섰다"며 "문화산업 지원이 소비재 수출 확대의 핵심 동력이 될 수 있도록 정책금융 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.





