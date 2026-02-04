경북TP, EU 17개국과 '글로벌 기술사업화' 가속 페달…POST-APEC 결실 맺는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독일·프랑스 등 주한 EU 대사관 과학·디지털 참사관 22명 경북 집결

경북TP 주도로 기술이전-공동 R&D-해외 진출 잇는 글로벌 플랫폼 구축

경주·포항 첨단 산업 인프라 실사 통해 실질적 산업 협력 모델 구체화

경북테크노파크(원장 하인성, 이하 경북TP)가 경북 지역 기업의 글로벌 시장 진출을 위해 유럽연합(EU)과 손잡고 대규모 기술사업화 협력의 장을 마련했다.

경북TP는 기술보증기금, 포스텍, 대구대학교 창업지원단과 공동으로 4일부터 5일까지 이틀간 경주와 포항 일원에서 '주한 EU 회원국 대사관 과학·디지털 참사관 초청 기술이전 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 APEC 국가기술사업대전을 계기로 구축된 주한 EU 대표부와의 협력 관계를 바탕으로 추진되는 POST-APEC 후속 협력 행사로, 경북 지역의 기술사업화 역량을 EU 회원국과 직접 연계하기 위한 실질적 교류의 장으로 마련됐다.

이번 설명회에는 독일, 프랑스, 벨기에 등 EU 17개 회원국 소속 과학·디지털 참사관 및 외교관 22명이 참석해, 경북 지역 연구기관·대학·기업과의 기술협력 및 공동 R&D 가능성을 논의할 예정이다.

행사 첫날인 4일에는 경주 국제문화교류관에서 기술보증기금의 기술이전 사업 소개를 시작으로, 경북TP의 지역 산업 육성 및 기술사업화 지원 전략, 대구대학교 창업지원단의 창업·사업화 프로그램 소개가 이어진다.

또한 EU 대표부 측에서 EU-한국 간 R&D 및 기업 협업 사례와 향후 협력 방향을 공유하며, 지역 기반 글로벌 협력 모델에 대한 논의가 진행될 예정이다.

5일에는 포항으로 이동해 ▲경북TP 이차전지 종합관리센터 ▲포항가속기연구소 ▲포스텍(POSTECH) 등 경북의 핵심 연구·산업 인프라를 직접 방문한다.

이를 통해 EU 외교관들은 경북이 보유한 첨단 기술 기반과 연구－산업－기업이 연계된 실증형 기술사업화 환경을 현장에서 확인할 예정이다.

특히 포스텍 체인지업그라운드 및 입주기업((주)베리워즈) 방문을 통해, 기술 기반 스타트업의 성장 과정과 글로벌 협력 가능성에 대한 현장 의견도 공유할 계획이다.

경북TP는 이번 행사를 계기로 경북 지역 기업의 글로벌 기술이전과 공동 R&D, 후속 사업화를 체계적으로 지원할 방침이다.

EU 연구기관 및 기업과의 협력을 통해 기술 확보부터 실증, 사업화, 해외 시장 진출로 이어지는 전주기 협력 모델을 구체화해 나갈 계획이다.

하인성 경북TP 원장은 "이번 행사는 경북의 기술과 산업 역량을 EU 회원국과 직접 연결하는 중요한 출발점"이라며, "경북TP는 지역 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 기술사업화와 국제 협력을 적극적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





이번 행사를 통해 경북TP는 경북을 글로벌 기술사업화 협력의 거점 지역으로 자리매김시키고, 지역 산업의 지속 가능한 성장과 국제 협력 기반을 한층 강화할 것으로 기대된다.





