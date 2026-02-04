"소상공인을 위한 사업" … 창원특례시, 소상공인 융자규모 360억원으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1년간 연 2.5% 이자 지원

2월 6일부터 보증상담 시작



경남 창원특례시는 지역 소상공인의 경영 안정을 위해 '소상공인 육성자금 이자지원 사업'을 올해 대폭 확대한다.

시는 4일 시청 접견실에서 BNK경남은행, NH농협은행, 하나은행, 우리은행, 경남신용보증재단과 업무협약을 체결하고, 소상공인 금융 지원 확대를 위한 상생 협력에 나섰다.

창원특례시, 상반기 소상공인 융자규모 360억원으로 확대.

이날 협약식에는 허종구 BNK경남은행 부행장, 정영철 NH농협은행 창원시지부장, 황원하 하나은행 창원중앙지점장, 이민구 우리은행 경남영업본부장, 이효근 경남신용보증재단 이사장 등 관계자들이 참석해 지역 소상공인 자금난 해소를 위한 뜻을 모았다.

창원시는 이번 협약을 통해 금융기관과 함께 출연금 30억원(창원시 15억원, 은행 15억원)을 공동으로 마련하고, 이를 바탕으로 360억원 규모의 융자자금을 조성한다.

이는 작년 상반기 240억원 대비 120억원 늘어난 규모로, 참여 은행을 기존 3곳에서 4곳으로 확대해 소상공인의 이용 편의를 높였다.

지원 대상은 경남신용보증재단의 보증서를 발급받은 창원시 관내 소상공인으로, 1인당 최대 5000만원까지 대출이 가능하다. 창원시는 1년간 대출이자 2.5%를 지원하며, 착한가격업소에는 3.0%까지 우대 지원한다. 상환 방식은 1년 만기 일시상환 또는 1년 거치 후 4년 균등분할 상환 중에서 선택할 수 있다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "고금리와 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 이번 확대 지원이 자금난 해소에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 금융기관, 신용보증재단과의 협력을 강화해 지역경제 회복과 소상공인 경영 안정을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





보증상담은 오는 6일부터 경남신용보증재단 홈페이지 예약 시스템이나 '보증드림 앱'을 통해 신청할 수 있으며, 보증서 발급 후 BNK경남은행, NH농협은행, 하나은행, 우리은행에서 대출을 실행할 수 있다. 자세한 사항은 경남신용보증재단으로 문의하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

