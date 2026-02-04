폴리텍대 졸업생 9769명 배출…기술교육으로 공직·대기업 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국폴리텍대학이 기술교육을 통해 새로운 출발에 성공한 졸업생을 대거 배출했다.

한국폴리텍대학은 4일 졸업식을 열고 전국 39개 캠퍼스에서 총 9769명이 산업현장으로 진출했다고 밝혔다. 청년부터 중장년까지 생애 전환기에 선 이들이 기술을 바탕으로 진로를 재설계했다.

대학에 따르면 미용실에서 근무하던 청년이 입학 후 대기업과 공직에 나란히 합격하는 등 기술교육이 삶의 전환점으로 이어진 사례도 나왔다. 구미캠퍼스 인공지능(AI) 전자과 2년제 학위과정에 함께 입학한 원솔(29) 씨와 최세종(27) 씨는 미용실에서 각각 헤어디자이너와 실습생으로 일하다 진로 고민 끝에 기술교육에 도전했다.

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스 산업설비과를 졸업한 이동호씨는 삼양식품 원주공장에서 생산설비 안전 점검을 하고 있다. 한국폴레텍대학.

AD

비전공자였던 원 씨는 재학 중 정보처리기능사와 산업안전산업기사 등을 취득하고 지역인재 9급 공무원(방송·통신 직렬)에 최종 합격했다. 최 씨는 학업과 학생회 활동을 병행하며 LS전선, 코오롱, 한화이센셜 등 여러 기업에 합격했으며, 현재 LS전선에 근무 중이다.

중장년 재도전 사례도 이어졌다. 10여년간 환경안전관리 분야에서 일해 온 이동호(39) 씨는 춘천캠퍼스 산업설비과에 입학해 2년 만에 에너지관리기능장을 취득하고 공조냉동기계기사, 위험물산업기사 등 총 9개의 국가기술자격을 확보했다. 현재 삼양식품 원주공장에 취업해 핵심 설비 분야를 담당하고 있다.

취업 성과도 나타나고 있다. 2025년 대학정보공시에 따르면 한국폴리텍대학 취업률은 77.9%, 취업자가 3개월 후에도 고용 상태를 유지한 비율인 1차 유지취업률은 92.4%로 집계됐다. 대학 측은 다양한 연령과 배경의 학습자가 생애주기별 직업교육을 받을 수 있도록 지원하고 있다고 설명했다.





AD

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "학생들이 익힌 기술과 열정이 급변하는 인공지능 시대와 산업현장 변화를 이끌 힘이 될 것"이라며 졸업생들을 격려했다.

한국폴리텍대학 구미캠퍼스 AI전자과를 졸업한 최세종씨는 LS전선에서 근무하고 있다. 한국폴리텍대학.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>