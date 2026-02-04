고창식품산업연구원, 복분자 추출물 기반 '여성 질환 개선' 특허 출원

고창식품산업연구원 전경

AD

(재)고창식품산업연구원이 고창군 특화자원인 복분자 추출물을 활용해 여성들의 흔한 고민인 여성 호르몬 불균형 질환을 개선하는 기술로 특허를 출원했다고 3일 밝혔다.

이번 연구는 고창군 의뢰로 진행된 '고창 복분자의 여성 건강 기능성 규명 연구 용역'의 결실이다. '복분자 추출물을 유효성분으로 포함하는 여성 호르몬 불균형 질환의 예방·개선 또는 치료용 조성물'에 관한 내용을 담고 있다.

연구원은 여성 호르몬 불균형 질환이 호르몬과 대사 문제를 함께 일으킬 수 있어 사회적 관심이 높아지는 가운데, 지역 특화자원의 기능성 근거를 확보하고자 관련 연구를 추진해 왔다.

특허 내용에 따르면, 여성 호르몬 불균형 질환 증상이 있는 실험동물에게 복분자 추출물을 투여한 결과, 배란을 방해하던 호르몬(LH/FSH 비율)이 정상화되고, 과도하게 높았던 남성호르몬(테스토스테론) 농도가 눈에 띄게 줄어드는 효과를 보였다.

따라서, 복분자가 여성질환을 예방하고 치료하는 천연 기능성 소재로 활용될 수 있다는 과학적 근거를 마련했다.

특히 이번 기술은 복분자를 단순 농산물 원료를 넘어 여성 건강 분야 기능성 소재로 확장할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.





AD

박생기 연구원장은 "이번 특허는 고창 복분자의 활용 범위를 여성 건강 분야로 넓힌 중요한 성과다"며 "앞으로 추가 연구와 산업화를 통해 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>