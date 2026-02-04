정준호 의원, 광주·전남 행정통합 계기로 KT 이전 제안

수도권 대기업 지방 이전 필요성 제기

AI·디지털 거점으로 광주전남 이전 주장

정준호 더불어민주당 의원이 광주·전남 행정통합 이후 첫 대기업 이전 사례로 KT의 광주전남 이전을 제안했다.

정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구갑·국토교통위원회)은 4일 전남·광주 통합특별시가 대한민국의 AI·디지털·에너지 대전환을 이끌 초광역 거점이 될 수 있다며, 공공성과 국가 전략성을 동시에 갖춘 KT의 광주전남 이전을 제안했다고 밝혔다.

정 의원은 KT가 민영화된 기업이지만 국가기간통신망 운영, 공공·재난 통신, 디지털 인프라 구축 등에서 사실상 준공공기관에 준하는 역할을 수행하고 있다고 설명했다. 현재 KT는 서울 종로와 경기 성남 등 수도권에 약 7400명(자회사 포함)이 근무하고 있다.

정 의원은 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 국가균형발전의 실질적 성과를 내기 위해 수도권에 집중된 대기업의 지방 이전이 본격적으로 추진돼야 한다고 강조했다. KT와 같은 기업이 이전에 나설 경우 국가균형발전 정책에 대한 신뢰를 높일 수 있다는 입장이다.

광주전남 지역의 여건도 함께 제시했다. 정 의원은 광주전남이 국가 AI 집적단지와 AI 데이터센터를 갖추고 있고, 재생에너지 기반의 안정적인 전력 인프라와 초광역 행정통합에 따른 정책 실행력을 확보한 지역이라고 설명했다. 이러한 조건이 KT의 핵심 미래사업인 AI, 클라우드, 데이터센터, 스마트시티, 공공통신 분야와 구조적으로 부합한다고 밝혔다.

정 의원은 통신·데이터 산업은 수도권 집중이 필요 없는 산업이라고 밝혔다. 수도권 과밀로 인한 인건비, 부지, 전력 비용 상승이 오히려 기업 경쟁력을 약화시키고 있다며, 광주전남 이전은 기업에 부담을 주는 조치가 아니라 중장기적으로 경쟁력을 높이는 전략적 선택이라고 말했다.

KT 이전이 단순한 본사 이전에 그치지 않고 협력 IT 기업과 스타트업, 연구기관의 연쇄 이전으로 이어질 수 있다는 점도 언급했다. 이를 통해 전남·광주 통합특별시가 AI·디지털 산업의 중심지로 도약하는 계기가 될 수 있다고 설명했다.

정 의원은 정부가 추진 중인 5극 3특 국가균형발전 전략과 초광역 통합 인센티브, AI·에너지 대전환 정책과도 맞닿아 있다고 밝혔다. 선언에 그치지 않고 기업 이전이라는 실질적 행동으로 국가균형발전을 증명해야 할 시점이라고 덧붙였다.





정 의원은 "KT 이전은 지역을 위한 배려가 아니라 국가 미래를 위한 투자"라며 "전남·광주 통합특별시 출범과 함께 단계적이고 현실적인 이전 모델을 정부와 적극 논의해 나가겠다"고 말했다.





