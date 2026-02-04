'3뚝 쓴 춘식이' 배틀그라운드-카카오프렌즈 컬래버 굿즈 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계관·캐릭터 결합 굿즈 12종

인형·키링 등 일상 실용성 높여

크래프톤은 '펍지: 배틀그라운드'와 카카오프렌즈의 컬래버레이션 굿즈 12종을 출시한다고 4일 밝혔다.

배틀그라운드-카카오프렌즈 협업 굿즈. 크래프톤 제공

이번 굿즈는 배틀그라운드의 세계관과 상징적인 요소를 카카오프렌즈 캐릭터에 접목해 서로의 팬덤을 연결하는 방식으로 기획됐다. 춘식이와 라이언이 배틀그라운드 대표 아이템인 3레벨 헬멧, 프라이팬을 착용하고 있는 등 게임·캐릭터 팬 모두에게 친숙한 디자인이 특징이다. 키링 인형, LED 피규어, 머그잔, 먼지떨이 등 일상에서 실용적으로 사용할 수 있는 아이템 라인업 중심으로 구성됐다.

굿즈는 펍지 성수를 비롯해 전국 카카오프렌즈 직영 스토어, 대리점, 면세점 등에서 만나볼 수 있다. 특히 카카오프렌즈 홍대 플래그십 매장에서는 이번 협업을 테마로 한 비주얼 머천다이징(VMD)으로 꾸며질 예정이다. 온라인에서는 카카오프렌즈 온라인 스토어와 카카오톡 선물하기, 무신사 등 주요 커머스 채널을 통해 판매될 예정이다.





배틀그라운드 공식 커뮤니티에서는 굿즈나 오프라인 매장을 인증하는 이벤트 등의 프로모션도 함께 진행된다. 참여자는 추첨을 통해 지코인과 굿즈를 받을 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

