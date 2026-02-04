'미래에셋장기성장포커스펀드' 순자산 3000억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 성장주 압축 투자 전략

'5000시대' 코스피 성과 상회

미래에셋자산운용은 '미래에셋장기성장포커스펀드'의 순자산이 3000억원을 돌파했다고 4일 밝혔다.

펀드 평가사 KG제로인에 따르면 4일 기준 '미래에셋장기성장포커스펀드'의 순자산은 3200억원으로 집계됐다. 2018년 말 순자산 50억원 수준에서 7년여 만에 3200억원 규모로 성장했다.

'미래에셋장기성장포커스펀드'는 코스피와 코스닥에 상장된 국내 기업 가운데 성장성과 기술력을 갖춘 성장주를 선별해 집중 투자하는 액티브 펀드다. IT 업종을 비롯해 다양한 성장 산업 전반에서 투자 기회를 발굴하며, 다수 종목에 분산 투자하는 일반적인 벤치마크형 펀드와 달리 약 30개 내외의 종목에 집중 투자한다. 시황 및 개별 기업 여건에 따라 적극적인 편출입을 통해 액티브 운용의 강점을 극대화하고 있다.

이날 기준 '미래에셋장기성장포커스펀드'의 최근 1년 수익률은 172.95%로, 벤치마크(BM)인 코스피 대비 57.46% 높은 성과를 기록했다. 장기 성과 측면에서도 최근 3년 수익률은 169.70%, 5년 수익률은 132.33%로 모두 벤치마크를 상회했다.





서윤석 미래에셋자산운용 리서치본부 팀장은 "인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 중심의 시장 상승 국면에서 종목 선별력이 성과를 좌우하고 있다"며 "지수 전반에 분산하기보다 성장성이 뚜렷한 종목에 집중하는 전략이 유효하다"고 말했다. 이어 "앞으로도 성장주를 중심으로 한 적극적인 종목 및 섹터 운용을 통해 성과를 이어가겠다"고 덧붙였다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

