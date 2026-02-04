N32, 비건 침구 '퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우·듀벳' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오가닉 면 100% 원단 사용

글로벌 비건 인증 등 획득

시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 베개와 침구 신제품 '퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우·듀벳'을 출시했다고 4일 밝혔다.

프리미엄 비건 매트리스 N32가 신제품 침구 퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우와 듀벳'을 출시했다. 시몬스

AD

N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학 아래 시몬스의 ESG 경영을 구현하는 프리미엄 비건 매트리스 브랜드다. 브랜드 문화나 비주얼, 콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 시몬스와 뚜렷한 차별성을 가진 멀티 브랜드다.

N32가 이번에 선보인 '퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우'는 충전재 밀도에 따라 두 부분으로 나누어진 '소프트·하드 듀얼 구조'를 갖췄다. 밀도에 따라 체감하는 지지력과 높이 등이 달라 체형과 취향에 따라 자유롭게 사용 가능하다.

'퀸즈밀러 오가닉 비건 듀벳'은 뛰어난 통기성과 온도 조절 능력을 갖춘 사계절용 이불로, 슈퍼싱글(SS)부터 퀸(QE), 라지킹(LK), 킹오브킹(KK) 등 다양한 사이즈로 구성돼 침실 환경과 라이프스타일에 맞춰 자유롭게 선택할 수 있다. 색상은 화이트 1종이다.

두 제품 모두 국제 유기농 섬유 인증 'GOTS(Global Organic Textile Standard)'를 획득한 오가닉 면 100% 원단을 사용했다. 동물성 원료와 동물 유래 성분을 사용하지 않았음을 입증하는 글로벌 비건 인증 'V-Label'을 받아 안심하고 사용이 가능하다.

여기에 우수한 열 완충 기능을 갖춘 '센소필(Sensofil)' 충전재가 적용돼 온도를 안정적으로 유지하며, 부드럽고 볼륨감 있는 촉감을 선사한다. 센소필 충전재는 재활용 원료 사용 여부를 증명하는 국제 인증인 'GRS(Global Recycled Standard)'도 획득했다.





AD

공기 순환 등을 원활히 하는 특수 봉제 기법이 적용됐다. 땀과 습기를 빠르게 흡수, 건조하는 '샌프로케어(SanProCare)' 기능성 가공까지 더해져 사계절 내내 산뜻한 착용감과 쾌적한 수면 환경을 제공한다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>