마이다스에셋 '기본 TDF 2050', 수탁고 2000억 돌파

마이다스에셋자산운용은 '마이다스 기본 TDF 2050'의 수탁고가 지난달 26일 기준 2000억원을 넘어섰다고 4일 밝혔다. 2022년 8월 26일 펀드가 설정된 뒤 약 3년 5개월 만에 거둔 성과다.

특히 지난해 10월 말 수탁고 1000억 원을 기록한 뒤, 불과 3개월 만에 다시 1000억원의 자금을 유치했다. 초기 1000억원을 달성하기까지 약 3년 2개월이 걸린 것과 비교하면, 자금 유입 속도가 비약적으로 빨라진 셈이다.

이 같은 수탁고 성장의 배경에는 우수한 수익률이 있다. 제로인에 따르면 지난달 29일 기준 해당 펀드는 TDF 2050 유형 중 1년 수익률 기준 1위를 기록했다. 성과의 핵심은 '저비용·고효율' 구조다. 이 펀드의 운용보수는 연 0.15%로 업계 평균(약 0.23%) 대비 낮은 수준이다. 통상 20~30년 장기 투자하는 연금 상품 특성상 낮은 보수는 복리 효과를 극대화하는 결정적 요인이 된다.

투자 구조 역시 차별적이다. 마이다스 기본 TDF는 액티브 주식 운용 펀드 매니저들이 직접 운용하는 지역별 모펀드에 투자하는데, 해당 모펀드에는 별도의 보수가 부과되지 않는다. 반면 타사 TDF는 ETF를 편입해 재간접 형태로 투자하는 경우가 많아, 이중 보수 발생이 불가피하다. 외국계 금융기관의 자산배분 모델을 도입하면서 자문 비용까지 발생하는 경우도 적지 않다. 이에 비해 마이다스에셋은 자체 개발한 TDF 모델을 활용해 해외 자문료 부담을 없앴다.

성과의 또 다른 일등 공신으로는 마이다스에셋만의 차별화된 '환노출형 자산배분 전략'이 꼽힌다. 환헤지 전략을 사용하는 타사 TDF와는 달리, 마이다스에셋은 장기 투자 시 환헤지의 실익이 낮다고 판단해 환노출 전략을 과감히 채택했다. 주식 자산의 큰 부분을 달러 자산에 투자하는 TDF의 특성상 환헤지를 하게 되면 3개월마다 환헤지 포지션을 갱신(롤오버)하는 비용만 해도 상당한 수준이다. 마이다스는 이 비용을 제거하는 대신, 국내외 자산 비중을 정교하게 조절해 환율 변동성을 자연스럽게 상쇄하는 '내추럴 헤지(Natural Hedge)'를 구현했다.

무엇보다 성과를 견인한 핵심은 TDF가 편입한 마이다스에셋자산운용 대표 펀드들의 우수한 운용 성과다. 이들 펀드는 각 자산군에서 벤치마크(BM)를 넘어서는 수익을 꾸준히 쌓아왔다. '월드인베스트EMP'(+19.95%, BM 대비 +0.17%포인트), '글로벌블루칩배당인컴'(+13.86%, BM 없음), '아시아리더스성장주'(+36.82%, BM 대비 +15.92%포인트), '미소중소형주'(+77.33%, BM 대비 +36.65%포인트), 'K200인덱스'(+133.33%, BM 대비 +8.01%포인트), '우량채권'(+3.25%, BM 대비 +0.82%포인트) 등이다.





마이다스에셋자산운용 관계자는 "합리적인 비용 구조와 펀드매니저의 액티브 운용이 시너지를 발휘해 견조한 성과를 낼 수 있었다"며 "다만 과거의 실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닌 만큼, 앞으로도 시장 상황을 면밀히 주시하며 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





