관광공사, 관광기업 혁신바우처 공모…AI 전환 최대 1억3000만 원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘혁신바우처 지원사업’ 공모

AI·웹·빅데이터 등 지원…총 78개사 선정

문화체육관광부와 한국관광공사는 관광분야 중소기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '관광기업 혁신바우처 지원사업' 수혜기업을 오는 27일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 관광분야 중소기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '관광기업 혁신바우처 지원사업' 수혜기업을 오는 27일까지 모집한다. 사진 한국관광공사

AD

혁신바우처 지원사업은 관광기업의 AI·디지털 전환 관련 과업 수행 비용을 바우처 형태로 지원하는 사업이다. 선정된 기업은 서비스 제공기업과 매칭돼 과업을 수행하고, 공사가 바우처 방식으로 대금을 지급한다.

올해는 AI 등 고난도 디지털 과업 수행을 지원하기 위해 지원 규모를 전년 대비 최대 3천만 원 확대했다. 공사는 '심화'와 '일반' 2개 유형으로 총 78개 사를 선정할 계획이다. 심화유형은 자부담금을 포함해 최대 1억 3천만 원, 일반유형은 최대 7천만 원 규모의 바우처를 제공한다.

지원 분야는 ▲앱·웹 개발 및 고도화 ▲AI·빅데이터·로봇 등 신기술 도입 ▲ICT 솔루션 도입 ▲디지털 전환 컨설팅 ▲디지털 마케팅 등이다. 아울러 IT·AI·관광 분야 전문가로 구성된 멘토단이 과업 전반을 지원해 기술 도입이 실제 사업 성과로 이어질 수 있도록 사후 관리까지 병행할 예정이다.

신청 대상은 중소기업기본법상 중소기업으로, 관광사업을 영위하고 있거나 관광 관련 사업을 계획 중인 기업이다. 다만 기존 혁신바우처 사업을 포함해 한국관광공사의 여행업계 디지털 전환 지원사업, 스마트MICE 활성화 사업 등에서 1회 이상 지원을 받은 기업은 신청할 수 없다.





AD

공모와 관련한 세부 내용은 혁신바우처 누리집과 한국관광산업포털 투어라즈에서 확인할 수 있다. 공사는 바우처 활용계획의 우수성, 과업 수행 역량, 기대효과 등을 종합 평가해 4월 중 최종 선정 결과를 발표할 계획이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>