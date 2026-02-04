인스코비 '코랄헤이즈', 태국 '신세계 하이퍼그라운드' 팝업서 매출 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인스코비의 젠지(Gen-Z) 타겟 메이크업 브랜드 '코랄헤이즈(Coralhaze)'가 태국 시장에서 폭발적인 반응을 얻으며 K-뷰티의 저력을 입증했다.

인스코비는 지난해 11월 6일부터 올 1월 30일까지 태국 방콕의 최대 쇼핑몰인 '센트럴 월드(Central World)'에서 열린 '신세계 하이퍼그라운드(SHINSEGAE HYPERGROUND)' 팝업스토어 행사를 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

신세계백화점의 K패션·뷰티 해외 진출 지원 플랫폼인 '신세계 하이퍼그라운드'가 주관한 이번 행사는 동남아시아 MZ세대에게 한국의 트렌디한 감성을 담은 신진 K뷰티 브랜드를 소개하는 자리였다. 하루 평균 15만명 이상이 방문하는 동남아 최대 쇼핑 명소에서 진행된 만큼 브랜드 인지도 제고에 최적의 장소로 꼽혔다.

이번 팝업에는 브이티(VT), 아이소이, 투에이엔 등 국내 유수의 K뷰티 브랜드 15개사가 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 코랄헤이즈는 행사 기간 동안 2위와 큰 격차를 벌리며 전체 브랜드 중 매출 1위를 달성하는 성과를 거뒀다. 특히 판매 상품군 중에서 립 메이크업 제품 비중이 90%에 달해, 포인트 메이크업에 강한 브랜드의 정체성을 확실히 각인시켰다. 그중에서도 자물쇠 형상의 독특한 디자인이 특징인 '글로우락 젤리 틴트'는 전체 매출의 절반 가까이 차지하며 흥행을 견인했다. 태국 소비자들은 우수한 제품력은 물론 시선을 사로잡는 차별화된 패키지 디자인에 높은 점수를 준 것으로 분석된다.

아시아 시장에서의 경쟁력을 확인한 코랄헤이즈는 올해 일본 도쿄에서 열릴 예정인 하이퍼그라운드 행사에도 초청을 받은 상태인 것으로 알려졌다. 이에 따라 코랄헤이즈의 글로벌 행보에도 가속도가 붙을 전망이다.

2023년 브랜드 런칭 이후 2024년 100만불 수출탑에 이어 지난해에도 200만불 수출탑을 수상하며 빠른 성장세를 보이고 있는 코랄헤이즈는 국내에서도 올리브영을 중심으로 고객층을 확장하고 있다. 2월 중에는 달콤한 과일잼의 컬러를 담은 하이 피그먼트 글로스 '프루티 잼 글로스'를 올리브영을 통해 런칭할 예정에 있어 시장의 기대를 모으고 있다.





인스코비 관계자는 "태국 팝업스토어 성과는 코랄헤이즈의 혁신적인 디자인과 트렌디한 감성이 글로벌 시장에서 통한다는 것을 증명한 결과"라며 "앞으로도 국내외 고객들의 기대에 부응하는 독창적인 제품을 지속적으로 출시하여 고성장세를 유지해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





