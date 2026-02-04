해수부, '스타링크' 위성 인터넷 선내 보급 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선원기금 통해 척당 월 80만원 지원

부산서 기념행사 개최

해양수산부가 오는 5일 노·사·정이 공동 운영하는 '선원기금'을 활용해 원웹, 스타링크 등 저궤도 위성 인터넷 보급을 지원하기 위한 기념행사를 부산 해양수산연수원에서 개최한다.

그동안 대부분의 선박은 정지궤도 위성을 이용한 인터넷을 사용해 선원들이 사진 전송이나 동영상 시청 등 기본적인 온라인 활동에도 제약을 받아왔다. 이에 해수부는 2023년 노·사와 선내 초고속 인터넷 조기 도입에 합의한 이후, 과학기술정보통신부에 국경 간 공급협정 승인과 단말기 적합성 평가 등 관련 절차의 신속한 진행을 지속적으로 건의하며 도입 준비를 이어왔다.

과기정통부는 주파수 분배표 개정과 기술 기준 마련을 통해 해외 저궤도 위성 인터넷 서비스인 스타링크와 원웹의 국내 공급을 승인했고, 이에 따라 선박에서도 기존보다 50배 이상 빠른 육상 LTE 수준의 인터넷 이용이 가능해졌다.

이번 기념행사에는 김성범 해수부 장관 직무대행과 류제명 과기정통부 제2차관, 이승우 선원기금재단 이사장, 해운협회 및 전국해상선원노동조합연맹 관계자 등이 참석해 노·사·정 협력 성과를 공유할 예정이다. 행사에서는 과기정통부에 대한 감사패 전달과 함께 해기사 양성을 위한 오션폴리텍 장학금 수여식도 진행된다.

선내 저궤도 위성 인터넷 지원 사업은 국제필수선박과 국제지정선박을 대상으로 하며, 선원기금을 통해 2월부터 선박 한 척당 매월 80만원을 지원한다. 참여를 희망하는 선사는 선원기금재단을 통해 신청할 수 있다.





김성범 직무대행은 "선내 초고속 인터넷 도입을 통해 장기간 선박에서 생활하는 선원들의 고립감을 완화할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 노·사와 협력을 강화해 선원 근무 환경 개선에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

