한국딜로이트 "AI인프라 경쟁 속 K반도체 역할 확대"

이민우기자

입력2026.02.04 10:10

첨단기술·미디어·통신 산업 전망 보고서

인공지능(AI)이 산업 인프라로 자리매김하면서 반도체와 데이터센터, 플랫폼 경쟁이 본격화하고 있다. AI 추론과 AI 에이전트가 확산하면서 연산 수요가 급증하는 분위기다. 이 가운데 K반도체 역할이 더 확대될 것이라는 전망이 나온다.


4일 한국딜로이트는 이같은 내용을 담은 '2026 글로벌 첨단기술·미디어·통신(TMT) 산업 전망' 보고서를 발간했다고 밝혔다.


보고서는 올해 TMT 산업을 ▲AI ▲첨단기술 ▲미디어 ▲통신 4개 영역으로 구분하고, 핵심 AI 기술 동향과 반도체 공급망, 미디어 산업 구조 변화, 소비자 행태 변화에 따른 산업 재편 흐름을 짚었다.


AI 에이전트 시장 2030년 450억 달러 전망

보고서는 생성형 AI가 챗GPT 같은 독립형 앱이 아니라 검색·이커머스·소셜미디어 등 기존 서비스에 내장될 때 가장 빠르게 확산하고 있다고 분석했다. 이용자들이 일상적으로 사용하는 검색·플랫폼 환경 안에서 AI 기능을 활용하는 흐름이 강화될 것이라는 설명이다.


기업용 소프트웨어 시장에서도 올해를 기점으로 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 AI 에이전트와 결합해 기업의 예산과 고객 경험, 인력 운영 방식 전반을 재편할 것으로 전망했다. 특히 자율형 AI 에이전트에 주목했다. 자율형 AI 에이전트 시장은 2030년까지 최대 450억달러(약 65조4300억원) 규모로 성장할 전망이다. 이 과정에서 다양한 AI 에이전트를 조율·통제하고 유기적으로 연결하는 '오케스트레이션' 역량이 중요해질 것이라는 분석이다. 딜로이트는 한국 기업의 승부처가 단순한 기술 도입 속도가 아니라, 자율성의 범위와 책임 구조를 명확히 설정하는 운영 모델과 거버넌스 설계에 있다고 진단했다.


산업 현장에서도 강력한 AI 모델과 반도체 성능 향상을 계기로 로봇·드론 산업이 단순 자동화를 넘어 '지능형 노동'을 구현하는 방향으로 재도약하고 있다고 분석했다. 산업용 로봇에 대규모 반도체와 전자부품이 탑재되면서, 로봇 산업은 반도체 산업의 새로운 성장 축으로 부상할 것으로 내다봤다.

AI 경쟁의 중심은 데이터센터·반도체

AI 인프라의 중심인 데이터센터 설비투자(CAPEX)는 올해 최대 4500억 달러에서 2028년 1조 달러까지 확대될 것으로 내다봤다. 대규모·집중형 인프라 구조가 고착화한다는 전망이다. 여기에 사후 학습과 장시간 사고 등 고도화된 AI 기법 확산으로 연산 및 전력 수요도 늘고 있다. AI 경쟁의 핵심은 알고리즘 효율을 넘어 연산 인프라, 전력 확보, 반도체 공급망을 감당하는 역량으로 이동하고 있다는 해석이다.


보고서는 또한 한국 반도체 산업이 AI 시대에 단순한 부품 공급자를 넘어, AI 연산 인프라의 핵심축으로 자리 잡고 있다고 평가했다. SK하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 필수 공급자로, 삼성전자는 시스템 반도체·파운드리·패키징 역량을 바탕으로 AI 연산 인프라 확장 플레이어로 역할을 넓히고 있다는 분석이다.


다만 첨단 반도체 기술이 소수 지역과 기업에 집중되면서 글로벌 공급망 취약성 과제는 남았다고 단서를 달았다. 지정학적 갈등과 기술 규제 심화로 각국 AI 기술 주권 경쟁이 심해지는 형국이다. 딜로이트는 올해 세계 소버린 AI 컴퓨팅 역량 구축에 약 1000억 달러가 투자될 것으로 전망했다.

숏폼·생성형 AI가 미디어 판 바꿔…통신 산업도 변화

미디어 산업의 콘텐츠 제작·유통 구조도 빠르게 재편되고 있다. 모바일 중심의 숏폼 영상이 콘텐츠 소비 방식을 바꾸는 동시에 AI·데이터 기반 제작 환경을 확산시킨다는 설명이다. 이 과정에서 제작 진입 장벽은 낮아졌지만, 콘텐츠 신뢰성 저하와 창작자·플랫폼 간 권력 구조 변화라는 리스크도 커지고 있다는 지적이다. 보고서는 AI 콘텐츠 표기와 규제 대응 역량 등이 플랫폼 경쟁력을 좌우할 것이라고 내다봤다.


지상 통신 시장은 속도 경쟁만으로는 가입자 충성도를 확보하기 어려운 단계에 접어들었다고 분석했다. 딜로이트는 6G 등 차세대 네트워크 투자만으로는 수익성 확보에 한계가 있고, 차별화된 고객 경험 설계가 통신사의 지속적 경쟁우위를 좌우할 것으로 진단했다.


보고서 전문은 딜로이트 홈페이지(링크)와 인사이트 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.


손재호 한국 딜로이트 그룹 성장전략부문 대표는 "AI는 앱을 넘어 업무와 의사결정의 흐름에 내재화하고 있고, 미디어와 통신 역시 기술 성능보다 이용자가 체감하는 경험과 혜택이 경쟁력을 좌우하는 국면으로 전환되고 있다"고 강조했다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

